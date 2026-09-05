Выстояла очередь в Fix Price за марокканскими сидушками, но не для табуреток: вот как сделала из них роскошный будуар

Домашний лайфхак продвинутых хозяек

Круглые сиденья с узором старинного ковра могут быть использованы в качестве мягких настенных медальонов. Модель, представленная на фотографии, имеет стоимость всего 249 рублей. Приобретение нескольких таких элементов обойдется экономичнее готового текстильного панно, при этом их размещение рядом с зеркалом создает более выразительный акцент по сравнению с обычными постерами.

Как собрать панно

Для реализации проекта потребуются небольшой туалетный столик, зеркало, три-четыре сиденья, тонкая рейка или лист фанеры, а также мебельные крепления. Важно избегать излишней перегруженности в композиции, поскольку "персидский" узор уже обладает достаточной активностью.

Сиденья располагаются на полу вокруг зеркала. Круглые элементы могут быть размещены симметрично по бокам или сгруппированы в вертикальную композицию над столиком.

Для небольшой спальни достаточно двух-трех элементов. Полное покрытие стены ковровыми кругами может создать впечатление отдела восточного текстиля в будуаре.

Как выбрать оттенки

Оттенки следует подбирать в соответствии с уже имеющейся мебелью. Бежевый и зеленый узоры гармонично сочетаются с темным деревом, латунью и молочным текстилем. Ярко-синие и красные модели требуют более сдержанного окружения.

Результат

Таким образом, покупка становится не просто очередным ковриком, а функциональным мягким элементом декора, способным визуально зонировать личное пространство даже в небольшой спальне.

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