Как убрать запах сырости и старости в квартире: простые трюки, которые реально освежают дом

Как убрать затхлый запах в квартире: проветривание, уксус в воде, чистка текстиля, сезонные хитрости и натуральные ароматы. Комплексный подход вернёт свежесть без лишних затрат.

После уборки в квартире иногда всё равно остаётся тяжёлый, спёртый воздух. Кажется, что пыль и сырость въелись в стены, мебель и текстиль. Дело не в качестве уборки — просто вещи со временем впитывают ароматы готовки, влагу и частицы пыли, а обычная влажная тряпка уже не справляется.

Чтобы воздух снова стал лёгким и чистым, нужен комплексный подход к каждому источнику запаха, пишет "Наша Газета Новороссийск".

Откуда берётся затхлость и как её распознать

Древесина, бумажные обои, мягкая мебель и ткани — всё это накапливает внешние ароматы годами. Диваны и кресла хранят запахи чаепитий и домашних питомцев, шторы и ковры собирают всё, что есть в воздухе. Даже старые книги и пледы становятся источником спёртости, если лежат без движения. Чтобы устранить проблему, нужно воздействовать на все эти накопители по очереди.

Простые шаги для обновления воздуха

Первый этап — регулярное проветривание. Даже в холодное время года полезно открывать окно на 5–7 минут утром и вечером, чтобы заменить застоявшийся воздух. Для мытья полов в воду добавляют 2–3 столовые ложки столового уксуса или несколько капель эфирного масла цитруса. Кислота не маскирует, а разрушает органические соединения, устраняя причину запаха. После такой обработки воздух становится заметно чище.

Текстиль, сезоны и дополнительные источники

Шторы, декоративные подушки и покрывала стирают раз в 3–4 месяца, потому что ткань впитывает пыль и запахи быстрее, чем мы привыкли считать.

Ковры нуждаются не только в пылесосе, но и в периодической паровой обработке, особенно в коридоре и на кухне. Зимой их можно вынести на снег — это выбивает пыль и освежает ворс.

Весной, при появлении сырости, полезно часто проветривать и протирать стены и углы уксусным раствором.

Летом мусорное ведро моют чаще, а вытяжку над плитой протирают после каждой готовки.

Осенью обувь сушат на проветриваемом балконе, чтобы влага не разносилась по дому.

Зимой радиаторы сушат воздух, поэтому полезно ставить ёмкости с водой на батареи или использовать увлажнитель.

Личный опыт автора

Переехав в квартиру, где долго жили пожилые люди, я столкнулась с въевшимся запахом пыли и лекарств. Обычные средства не помогали. Я начала действовать поэтапно: вымыла стены, перестирала все шторы, ковры обработала паром, в воду для полов добавила уксус. Через месяц воздух стал заметно свежее. Теперь я провожу такую «перезагрузку» раз в сезон.

Натуральные ароматы без синтетики

Самый простой способ оживить воздух — включить духовку с апельсиновой коркой и корицей на фольге. Запах выпечки разгоняет затхлость и наполняет дом уютом. В шкафы для белья кладут мешочки с сухой лавандой или мятой — они мягко ароматизируют, не перебивая естественный запах тканей.

Вечером можно включить аромалампу с маслом кедра или розмарина — это не только освежает, но и успокаивает.

Вывод

Застойный запах в доме — не приговор, а сигнал к системным действиям. Проветривание, уксусная уборка, стирка текстиля, паровая обработка ковров и натуральные ароматы помогают вернуть дому свежесть без агрессивной химии.

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