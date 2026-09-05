В сентябре сыплю под смородину муку - ягоды вырастают в два раза крупнее

Осенняя подкормка для смородины

После сбора урожая куст смородины истощён, и если не помочь ему восстановиться, ягоды в следующем сезоне будут мелкими и кислыми. Опытные садоводы рекомендуют осенью внести под куст гашёную известь и диатомит. Этот состав раскисляет почву, питает корни и защищает от вредителей.

Почему смородина болеет и мельчает

Частая проблема — закисление почвы. На кислых грунтах фосфор и калий переходят в недоступную для корней форму, а полезные бактерии гибнут. В результате даже регулярные подкормки не дают эффекта: куст голодает, болеет мучнистой росой и даёт мелкие ягоды. Осенью, когда растения готовятся к зиме, важно не просто внести удобрения, а создать условия, в которых корни смогут их усвоить.

Известь: мягкое раскисление

Гашёная известь (пушонка) или мел возвращают почве нормальную кислотность (pH 5,3–6,3), которая идеальна для чёрной смородины. Эффект тройной: корни начинают полноценно питаться, глинистая почва становится рыхлой, а песчаная — лучше удерживает влагу.

Важное правило: используйте только гашёную известь. Негашёная «кипелка» сожжёт корни. Никогда не смешивайте известь с азотными удобрениями (мочевиной, навозом, селитрой) — их реакция приведёт к выделению аммиака, и азот улетучится. Выдерживайте между процедурами минимум две недели.

Диатомит: защита и питание

Этот порошок из панцирей древних водорослей содержит до 80% кремнезёма. Кремний укрепляет клеточные стенки побегов, делая их непроницаемыми для грибков — мучнистой росы и антракноза. Кроме того, микрочастицы диатомита повреждают хитиновый покров тли, клещей и долгоносиков, вызывая их обезвоживание.

Пошаговая инструкция

Возьмите по одному стакану (200–250 г) извести и диатомита на один взрослый куст.

Рассоедините смесь по проекции кроны, отступив 20–30 см от центрального ствола, чтобы не повредить корневую шейку.

Перемешайте порошок с верхним слоем почвы граблями.

Обильно пролейте приствольный круг водой и замульчируйте компостом или перегноем слоем 3–5 см.

Предостережения

Метод отлично работает для смородины, крыжовника и вишни. Но его нельзя использовать для растений, любящих кислую почву: голубику, гортензии, рододендроны и вереск. Диатомит боится сырости — храните его только в герметичной таре, иначе он слежится и потеряет свойства. Одной процедуры хватает на 2–3 года.

Мнения садоводов

Своими секретами ухода за смородиной поделились садоводы.

«Пусть ягоды мельче будут, но сыпать этот кошмар никогда не буду. У меня только мульча, изредка поливаю настоем из навоза. Всё растёт». «Смородину в августе — начале сентября обрезаю по Мичурину. Обкапываю от сорняков, золу, перегной под куст. Весной можно полить мочевиной. Вот и весь уход. Смородина крупная и сладкая. Если сорт хороший, то можно и не ухаживать совсем. А если изначально плохой сорт, то хоть заухаживайся, хоть закорми удобрениями — толку не будет». «Проверим. Надо купить диатомит».



Вывод

Осенняя подкормка смородины известью и диатомитом — это не сложная агрономия, а простой и доступный способ превратить слабый, больной куст в мощное растение с обильным урожаем крупных и сладких ягод. Смесь оздоравливает почву, защищает от вредителей и болезней, а эффект держится 2–3 года.

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