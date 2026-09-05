Где сесть на 39-й автобус и как получить карту «Мир»: в Пулково обновили инфостойки для туристов

В аэропорту Пулково полностью обновили стойки туристско-информационного бюро.

Вы прилетели в Петербург, забрали чемодан и вышли в зал прилета. Куда идти дальше? Как проще доехать до центра? Что посмотреть в первую очередь?

Теперь найти ответы на эти вопросы можно сразу после посадки. В аэропорту Пулково полностью обновили стойки туристско-информационного бюро. Они работают в зонах прилета как внутренних, так и международных рейсов.

Подскажут маршрут и дадут бесплатную карту

На стойках работают консультанты, которые хорошо знают город. Они помогут построить удобный маршрут до отеля и расскажут про общественный транспорт.

Запутаться не получится: вам объяснят, где садиться на автобус №39 до метро «Московская» и сколько стоит проезд, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Здесь же можно взять бесплатные карты города, буклеты и узнать актуальное расписание музеев, выставок и городских фестивалей. Это отличное спасение, если телефон разрядился или нет времени искать информацию в сети.

Оформление карт «Мир» для иностранных гостей

Для туристов из других стран на стойках работает важный сервис. Зарубежные карты Visa и Mastercard в России сейчас не работают, поэтому расплачиваться ими нельзя.

Иностранцы могут оформить и получить карту «Мир» прямо в аэропорту. Это позволяет зарубежным гостям комфортно платить за такси, отели, поход в Эрмитаж или ужин в ресторане.

Услуга стала особенно популярна с развитием электронных виз, по которым в Петербург часто приезжают туристы из Китая, Индии, Ирана и стран Ближнего Востока.

Помощь не только в аэропорту

Инфостойки в Пулково — лишь часть большой городской сети. Всего в Санкт-Петербурге работает 13 таких информационных пунктов.

Их легко найти в самых популярных местах: на Дворцовой площади, возле Московского вокзала, у Петропавловской крепости и Сенной площади.

За год в эти пункты обращения приходят примерно от 300 тысяч человек. Около 40 тысяч из них — иностранные путешественники. Консультанты говорят на нескольких языках, поэтому без помощи не останется никто.

Ранее «Городовой» рассказывал, как работает Пулково в непогоду.