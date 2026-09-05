Винни-Пух из ваты и Чебурашка у Да Винчи: как с помощью клея и фетра попасть на елку в Эрмитаж

Представьте: Чебурашка любуется картинами Да Винчи, а Кот Матроскин помогать эрмитажным котам охранять музей. Звучит как сказка? Скоро это станет реальностью.
Государственный Эрмитаж и Технопарк «Айра» запускают X юбилейный конкурс ёлочных игрушек «Создай экспонат для Эрмитажа».
Тема года: мультфильмы встречаются с искусством
В 2026 году легендарной киностудии «Союзмультфильм» исполняется 90 лет. На её добрых сюжетах выросли три поколения. В честь этого юбилея и выбрали тему конкурса: «Герои Союзмультфильма в Эрмитаже».
Участникам нужно фантазировать. Создайте игрушку, которая объединит любимого мультяшного героя и атмосферу музея. Например, Винни-Пух в залах Древнего Рима или Волк из «Ну, погоди!» в роли эрмитажного посетителя.
Участвовать может каждый
Здесь нет сложных правил и профессиональных барьеров:
- Возраст: от 3 лет и без ограничений. Отличный повод мастерить всей семьей.
- Материалы: любые. Вата, глина, фетр, дерево, папье-маше, бисер.
- Техника: свобода творчества.
Главное требование — игрушка должна быть сделана строго вручную.
Главная фишка: ваша работа окажется в Эрмитаже
Это не просто обычный детский конкурс. Самые удачные игрушки органично украсят огромную новогоднюю ель прямо в Фойе Эрмитажного театра.
Проект давно стал международным. Каждый год в Санкт-Петербург присылают тысячи поделок со всех уголков России, из стран СНГ, Европы и даже Латинской Америки. Авторов лучших работ традиционно приглашают на пышный новогодний праздник в Эрмитаж.
Победителей ждут подарки, спектакль и возможность лично увидеть свою игрушку в стенах музея.
Важная информация для участников
Время подумать над идеей ещё есть. Заявки начнут принимать осенью.
- Сроки приёма работ: с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.
- Где искать детали: полные правила и анкета участника появятся на сайте Технопарка «Айра» и в их официальной группе «ВКонтакте».
Доставайте краски, клей и фетр! Придумывайте сказочный сюжет и создавайте свое собственное новогоднее чудо.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Эрмитаж забрал сразу две главные награды страны.