Винни-Пух из ваты и Чебурашка у Да Винчи: как с помощью клея и фетра попасть на елку в Эрмитаж

Объявлена тема X юбилейного конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа».

Представьте: Чебурашка любуется картинами Да Винчи, а Кот Матроскин помогать эрмитажным котам охранять музей. Звучит как сказка? Скоро это станет реальностью.

Государственный Эрмитаж и Технопарк «Айра» запускают X юбилейный конкурс ёлочных игрушек «Создай экспонат для Эрмитажа».

Тема года: мультфильмы встречаются с искусством

В 2026 году легендарной киностудии «Союзмультфильм» исполняется 90 лет. На её добрых сюжетах выросли три поколения. В честь этого юбилея и выбрали тему конкурса: «Герои Союзмультфильма в Эрмитаже».

Участникам нужно фантазировать. Создайте игрушку, которая объединит любимого мультяшного героя и атмосферу музея. Например, Винни-Пух в залах Древнего Рима или Волк из «Ну, погоди!» в роли эрмитажного посетителя.

Участвовать может каждый

Здесь нет сложных правил и профессиональных барьеров:

Возраст: от 3 лет и без ограничений. Отличный повод мастерить всей семьей.

от 3 лет и без ограничений. Отличный повод мастерить всей семьей. Материалы: любые. Вата, глина, фетр, дерево, папье-маше, бисер.

любые. Вата, глина, фетр, дерево, папье-маше, бисер. Техника: свобода творчества.

Главное требование — игрушка должна быть сделана строго вручную.

Главная фишка: ваша работа окажется в Эрмитаже

Это не просто обычный детский конкурс. Самые удачные игрушки органично украсят огромную новогоднюю ель прямо в Фойе Эрмитажного театра.

Проект давно стал международным. Каждый год в Санкт-Петербург присылают тысячи поделок со всех уголков России, из стран СНГ, Европы и даже Латинской Америки. Авторов лучших работ традиционно приглашают на пышный новогодний праздник в Эрмитаж.

Победителей ждут подарки, спектакль и возможность лично увидеть свою игрушку в стенах музея.

Важная информация для участников

Время подумать над идеей ещё есть. Заявки начнут принимать осенью.

Сроки приёма работ: с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.

с 15 сентября по 15 ноября 2026 года. Где искать детали: полные правила и анкета участника появятся на сайте Технопарка «Айра» и в их официальной группе «ВКонтакте».

Доставайте краски, клей и фетр! Придумывайте сказочный сюжет и создавайте свое собственное новогоднее чудо.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Эрмитаж забрал сразу две главные награды страны.