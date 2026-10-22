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Средиземноморская диета по-нашему: как есть полезно и не разориться

Опубликовано: 22 октября 2026 04:38
 Проверено редакцией
Средиземноморская диета по-нашему: как есть полезно и не разориться
Средиземноморская диета по-нашему: как есть полезно и не разориться
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Собрать средиземноморскую диету можно в соседнем магазине.

Врачи и ученые в один голос хвалят средиземноморскую диету. Она защищает сердце, чистит сосуды и продлевает жизнь.

Но когда мы слышим это название, перед глазами сразу всплывают стейки из тунца, свежие авокадо и дорогое оливковое масло. Кажется, что такое питание требует миллионных доходов.

Это миф. Организму не важна география продуктов. Ему важен их химический состав.

Российский врач-диетолог, клинический нутрициолог, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, член общественной палаты РФ Ирина Писарева рассказала "Городовому", как собрать ту же самую диету в обычном магазине у дома и за разумные деньги.

В чем реальный секрет этой диеты?

Секрет — не в устрицах и не в заморских травах. Вся польза держится на четырех простых вещах:

  • много клетчатки (овощи, фрукты, крупы);
  • полезные жиры вместо маргарина и трансжиров;
  • качественный белок (рыба, бобовые);
  • минимум сахара, соли и полуфабрикатов.

Эту формулу легко повторить на наших родных продуктах.

Рыба: забываем про сибаса, берем скумбрию

В средиземноморском меню много рыбы. Но нам не нужны дорогие морепродукты.

"Хорошая новость в том, что практически все продукты этой диеты можно заменить доступными российскими аналогами, без существенной потери пользы.

Например, вместо тунца, сибаса можно взять скумбрию, сельдь, сардины и даже обычную речную рыбу.

Причём скумбрия и сельдь особенно ценны благодаря высокому содержанию Омега-3, полинасыщенных жирных кислот, именно необходимых для здоровья сердца и сосудов.

Главное - отдавать предпочтение пище запечённой, либо приготовленной пару, а не солёной и копчёной", - отмечает эксперт.

Жиры: альтернатива оливковому маслу и авокадо

Оливковое масло стало очень дорогим. Но зацикливаться на нем необязательно.

  • Масло: возьмите нерафинированное рапсовое или качественное подсолнечное. В рапсовом масле правильный баланс жирных кислот, и оно отлично подходит для заправки салатов.
  • Вместо авокадо: ешьте грецкие орехи и семечки подсолнуха. Они дают те же полезные жиры.
  • Вместо семян чиа: купите обычные семена льна. Они стоят копейки, но работают ничуть не хуже: чистят кишечник и насыщают омега-кислотами. Их можно молоть в кофемолке и добавлять в кашу.

Углеводы: гречка лучше булгура

В южных странах любят булгур, кускус и пасту из твердых сортов пшеницы. Наш ответ ничем не хуже:

  • Гречка и перловка — суперфуды на каждый день. В них гигантское количество клетчатки, железа и витаминов группы B. Они надолго дают сытость и не взвинчивают сахар в крови.
  • Овсянка долгой варки (не хлопья-минутки) снижает уровень «плохого» холестерина.
  • Бобовые: чечевица, горох и фасоль стоят недорого, но дают организму растительный белок и отлично заменяют тяжелое мясо.

Зелень и витамины: сила обычной капусты

Модная руккола и шпинат в пластиковых коробках быстро вянут и бьют по кошельку.

  • Основа салата: простая белокочанная или краснокочанная капуста. Она доступна круглый год.
  • Зелень: пучок петрушки и укропа дает ударную дозу витамина К и фолиевой кислоты.
  • Наш тайный козырь — квашеная капуста. Это мощнейший пробиотик. Она оздоравливает микрофлору кишечника лучше любых аптечных добавок. Главное — выбирать капусту без сахара в составе.
  • Фрукты и ягоды: экзотические манго легко заменить яблоками и сезонными грушами. А замороженная черная смородина и клюква содержат больше антиоксидантов, чем привозная клубника.

"А я всегда подчёркиваю, что здоровое питание не обязательно может быть дорогим, оно должно быть доступно каждому.

Гораздо важнее не география происхождения продуктов, а разнообразие вашего рациона и достаточное количество клетчатки: качественные белки, полезные жиры, ограничение соли и добавленного сахара и ультрапастеризованных переработанных продуктов.

Поэтому, в принципе, средиземноморскую диету можно адаптировать под наш регион", - говорит Ирина Писарева.

Ранее «Городовой» рассказывал, как вырастить свежую зелень на подоконнике.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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