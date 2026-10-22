Метро не спешит: почему новые станции в Петербурге придется подождать

Красивые схемы петербургского метро с десятками новых станций снова столкнулись с суровой реальностью.

Городской бюджет на ближайшие годы показал простую вещь: обещанного прорыва под землей не будет. Сроки открытия ключевых точек могут сдвинуть, сообщает "ДП" со ссылкой на данные АИП.

«Театральная»: станция-призрак без выхода в город

Самая обидная ситуация сложилась вокруг станции «Театральная». Под землей платформа уже практически готова. Поезда до новой станции «Горный институт» идут прямо через нее.

Но пассажиры видят «Театральную» только через окна вагонов: поезд проезжает ее без остановки.

Причина банальна — у станции до сих пор нет выхода на поверхность. Город годами спорил, где построить вестибюль. Мариинский театр справедливо опасался вибраций и осадки исторических зданий, если выход сделают на Театральной площади.

В итоге компромисс вроде бы нашли — вестибюль будет у площади Темирканова.

По свежим планам, финансирование вестибюля растянули аж до 2032 года (хотя еще недавно говорили про 2029-й). Весь проект стоит гигантские 22 миллиарда рублей.

А город планирует выдавать их «чайными ложками»: всего 500 миллионов в 2027 году и по миллиарду в 2028–2029 годах.

Эксперты разводят руками: на эти средства можно разве что поставить забор вокруг стройплощадки, но точно не строить наклонный ход в сложных грунтах центра Петербурга.

Коричневая ветка: бесконечное ожидание

Красносельско-Калининскую (шестую) линию метро петербуржцы ждут десятилетиями. Но продолжение ветки в центр города снова откладывается:

Станцию «Каретная» (пересадочную на «Обводный канал») теперь обещают профинансировать только к 2031 году .

(пересадочную на «Обводный канал») теперь обещают профинансировать только к . Станцию «Суворовская» и жизненно необходимое электродепо «Красносельское» задвинули еще дальше — вплоть до 2034 года.

Без своего депо коричневая ветка полноценно работать не сможет. Ее придется обслуживать через другие перегруженные линии, что сильно ограничит количество поездов.

Ранее «Городовой» рассказывал, как будут строить метро в Петербурге в ближайшие годы.