Большой подземный рывок: как будут строить метро в Петербурге в ближайшие годы

В 20217 году в проекте бюджета заложено 45 миллиардов.

Темпы строительства метро в Петербурге постепенно ускоряются. В ближайшие три года город планирует вложить в подземку внушительную сумму — около 150 миллиардов рублей.

Главные события развернутся в 2027 году. На этот период в проекте бюджета заложено сразу 45 миллиардов, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на АИП.

Почти все эти средства поделят между собой два направления — север и юго-запад.

Зелёная ветка

Больше половины бюджета 2027 года — 22,5 млрд рублей — город отдаст Невско-Василеостровской линии. Зелёную ветку тянут на север, от «Беговой» через будущую «Богатырскую» прямо к станции «Каменка».

Приморский район растет быстрее всех в городе, и автобусы с дорогами уже не справляются. Сейчас на глубине работает огромный проходческий щит «Надежда».

Коричневая ветка

Второй гигантский кусок пирога — 20 млрд рублей — заберет Красносельско-Калининская (коричневая) линия.

13 млрд пойдет на отрезок от «Путиловской» до «Каретной» (это пересадка на станцию «Обводный канал»);

пойдет на отрезок от «Путиловской» до «Каретной» (это пересадка на станцию «Обводный канал»); 5 млрд — на следующий участок в сторону «Суворовской»;

— на следующий участок в сторону «Суворовской»; 2 млрд — на собственное депо «Красносельское». Без него новой ветке просто негде обслуживать поезда.

Кстати, на днях «Метрострой Северной столицы» получил добро на пробивку тоннеля от «Юго-Западной» до депо. Отличная новость для автомобилистов: все работы будут вести закрытым горным способом.

Станция-призрак «Театральная» и призрачные надежды «Кудрово»

Оставшиеся деньги распределили точечно:

«Театральная» (500 млн рублей). Подземная платформа станции уже фактически готова, поезда проходят её без остановки. Но выйти в город пока нельзя — много лет ушло на споры о том, где именно строить наземный павильон. В 2027 году деньги пойдут на реальные работы по обустройству выхода.

Подземная платформа станции уже фактически готова, поезда проходят её без остановки. Но выйти в город пока нельзя — много лет ушло на споры о том, где именно строить наземный павильон. В 2027 году деньги пойдут на реальные работы по обустройству выхода. Фиолетовая ветка (2 млрд рублей). Линию продолжат двигать на север от «Комендантского проспекта» в сторону станции «Коломяжская».

Линию продолжат двигать на север от «Комендантского проспекта» в сторону станции «Коломяжская». Метро в Кудрово (всего 2 млн рублей). Жителям гигантского спального района пока не позавидуешь. Выделенные 2 миллиона для стройки такого масштаба — капля в море. Этого хватит лишь на обновление проектных бумаг. Похоже, до реальных тоннелей в Ленобласть дело дойдет нескоро.

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