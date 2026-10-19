Сотня за жетон уже на пороге: к каким тарифам готовит петербуржцев Смольный

В петербурге ожидают повешение цен на общественный транспорт.

Каждый декабрь петербуржцы ждут не только запаха мандаринов, но и традиционной «радости» от чиновников — новостей о повышении цен на проезд. Исключения случаются редко.

Судя по заявлениям властей, следующий год не станет приятным сюрпризом: кошельки придется открыть пошире.

Дороже, чем в Москве

Многие до сих пор удивляются, но факт остается фактом: разовая поездка в Петербурге стоит ощутимо больше, чем в Москве, сообщает "ДП".

Речь о базовом тарифе — если покупать обычный «гостевой» билет или жетон:

Метро: Петербург — 95 рублей, Москва — 83 рубля.

Петербург — 95 рублей, Москва — 83 рубля. Автобус, троллейбус, трамвай: Петербург — 88 рублей, Москва — 73 рубля.

Разница приличная. Конечно, большинство местных жителей пользуется проездными. Но психологическую отметку «почти 100 рублей за поездку» Петербург преодолевает первым.

Как росли цены: пятилетка подорожания

Давайте отмотаем время назад. Еще недавно поездки стоили вменяемых денег:

В 2021 году по «Подорожнику» можно было проехать на автобусе за 36 рублей, а на метро — за 41 рубль. Наличкой брали 55 и 60 рублей.

по «Подорожнику» можно было проехать на автобусе за 36 рублей, а на метро — за 41 рубль. Наличкой брали 55 и 60 рублей. В 2022–2023 годах цены методично ползли вверх — плюс 4–5 рублей каждый год.

цены методично ползли вверх — плюс 4–5 рублей каждый год. В 2024 году случилась передышка. Городские власти тарифы заморозили. Многие связали это с губернаторскими выборами, хотя в Смольном говорили об экономической стабильности.

случилась передышка. Городские власти тарифы заморозили. Многие связали это с губернаторскими выборами, хотя в Смольном говорили об экономической стабильности. В 2025 году город «нагнал упущенное» — цены подняли дважды за год.

город «нагнал упущенное» — цены подняли дважды за год. В 2026 году поездка по карте взлетела до 65 рублей, а разовый билет почти добрался до сотни.

Чего ждать дальше?

В Законодательном собрании уже открыто намекают: дотировать транспорт бесконечно бюджет не может. Если доходы города не растут гигантскими темпами, платить придется пассажирам.

Цифры на следующий год чиновники уже знают — проект бюджета сверстан. Но озвучивать их не спешат.

Традиционно тарифы утверждают ближе к 20 декабря, а объявляют о них прямо под бой курантов — 29–30 числа. В предпраздничной суете плохие новости воспринимаются чуть легче.

Как выжить пассажиру: лайфхаки экономии

Ездить за наличные или по банковской карте без скидок в Петербурге сегодня — непозволительная роскошь. Вот что помогает сэкономить:

«Подорожник» и ЕКП. «Единая карта петербуржца» дает хорошую скидку и держит стоимость поездки на уровне 65 рублей (вместо 88–95).

«Единая карта петербуржца» дает хорошую скидку и держит стоимость поездки на уровне 65 рублей (вместо 88–95). Пересадочный тариф «60 минут». По «Подорожнику» первая поездка в наземном транспорте стоит по обычному тарифу, вторая в течение часа — со скидкой (около 10 рублей), а третья и последующие — бесплатно.

По «Подорожнику» первая поездка в наземном транспорте стоит по обычному тарифу, вторая в течение часа — со скидкой (около 10 рублей), а третья и последующие — бесплатно. Месячные проездные. Если вы делаете больше двух поездок в день с пересадками, единый проездной на месяц часто окупается быстрее разовых оплат.

Ранее «Городовой» рассказывал, чего ждать пассажирам Петербурга в 2027 году.