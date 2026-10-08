Метро и автобусы снова прибавят в цене? Чего ждать пассажирам Петербурга в 2027 году

Текущие цены на билеты не покрывают реальных затрат.

Петербуржцам стоит приготовиться к новым ценам на транспорт. В Смольном уже подтвердили: в 2027 году проезд подорожает на 100%, говорил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Почему проезд не может оставаться дешевым?

Городские власти объясняют: текущие цены на билеты не покрывают реальных затрат. Реальная себестоимость одной поездки намного выше той суммы, которую мы прикладываем к турникету или валидатору.

Разницу перевозчикам доплачивает город из бюджета. Но сейчас нагрузка на казну растет:

Дорожает электричество. Трамваи и троллейбусы потребляют гигантский объем энергии.

Трамваи и троллейбусы потребляют гигантский объем энергии. Растут цены на топливо и запчасти. Обслуживать автобусы стало заметно дороже.

Обслуживать автобусы стало заметно дороже. Растут зарплаты. Водителей и механиков не хватает, им нужно поднимать оплату труда.

Спикер петербургского парламента Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» отметил, что стоимость проезда в транспорте Санкт-Петербурга в будущем году зависит от нового городского бюджета.

Как дорожал транспорт за последние 5 лет

Повышение тарифов в Петербурге давно стало ежегодной привычкой. Давайте вспомним, с чего все начиналось в 2021 году и к чему пришло к 2026-му:

2021 год: разовый билет на автобус стоил 55 рублей, жетон в метро — 60 рублей. По карте «Подорожник» поездка обходилась всего в 36 и 41 рубль.

2022–2023 годы: цены каждый год стабильно росли на 4–5 рублей.

2024 год: город сделал короткую передышку — тарифы заморозили на целый год.

2025 год: цены подскочили дважды за год. В итоге для «Подорожника» и ЕКП ввели единый тариф — 60 рублей на любой транспорт.

2026 год: разовая поездка на наземном транспорте дошла до 88 рублей, а в метро — до 95 рублей. По «Подорожнику» и ЕКП цена выросла до 65 рублей.

Как платить меньше: полезные лайфхаки для горожан

Пока тарифы на 2027 год только рассчитываются, напомним базовые способы сберечь бюджет:

Забудьте про разовые билеты и жетоны. Это самый дорогой способ оплаты («гостевой тариф»). Разница с проездным билетом доходит до 30 рублей за одну поездку. Используйте «Подорожник» или Единую карту петербуржца (ЕКП). Это дает максимальную базовую скидку. Пользуйтесь пересадочным тарифом «60 минут». В наземном транспорте первая поездка списывается по стандартной цене, вторая — со скидкой, а третья и последующие в течение часа будут бесплатными. Покупайте месячные и суточные проездные. Если вы ездите на работу с пересадками каждый день, единый проездной окупается очень быстро.

Окончательные цены на 2027 год Комитет по тарифам утвердит в декабре после принятия городского бюджета. Чуда ждать не стоит: проезд подорожает в пределах инфляции и роста цен на энергоресурсы.

Главное — заранее выбрать удобный для себя тариф, чтобы не переплачивать на каждой поездке.

Ранее «Городовой» рассказывал, как оплата по биометрии завоевывает метро Петербурга.