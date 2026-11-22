Красную икру больше не покупаю — готовлю салат «Царевна на горошине»: креветки, яйца и нежный сыр — празднично и вкусно

Как приготовить салат "Царевна на горошине"

Когда бутерброды с икрой уже надоели, но на новогодний стол нужно подать что-то праздничное и нарядное, то попробуйте приготовить салат “Царевна на горошине”. Благодаря креветкам блюдо приобретает морской вкус, горошек дает сладкую нотку, а сыр - нежность. Сделать салат очень просто, а выглядит он эффектно.

Ингредиенты

креветки отварные без панциря - 200 г; яйцо вареное - 3 штуки; сливочный сыр - 150 г; зеленый горошек - 100 г; огурец свежий - 1 штука; майонез - по вкусу; соль, зелень и перец - по вкусу.

Как готовить

Очищенные креветки нарежьте небольшими кубиками, а огурец - тонкой соломкой. Яйца натрите на крупной терке.

Творожный сыр смешайте с майонезом. Выложите ингредиенты слоями в кольцо: креветки, огурец, яйца, сырная масса. Верхним слоем должен идти зеленый горошек. Для украшения можно использовать любую зелень.

Дайте салату постоять в холодильнике 30 минут, далее снимите кольцо и подавайте блюдо к праздничному столу, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова попробовала этот салат у подруги, после чего начала готовить его сама. Блюдо станет еще вкуснее, если смазывать каждый слой ингредиентов сырной массой. Это позволит салату лучше держать форму.

Фото: Сгенерировано ИИ

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