Взбить фреш на велосипеде и проверить сахар: чем удивит фестиваль «ПРОЕдуФЕСТ»

Каждый день из соцсетей на нас вываливают тонны советов: откажись от глютена, пей соки для «детокса», не ешь после шести. В голове — каша, а в теле — усталость.
Но как же питаться вкусно, не разориться и при этом сохранить здоровье? Ответы дадут не блогеры-самоучки, а реальные практикующие врачи.
24 и 25 октября 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет масштабный фестиваль «ПРОЕдуФЕСТ». Это два дня честного разговора о еде, теле и привычках. Вход абсолютно бесплатный, сообщает городской Комитет по здравоохранению.
Наука вместо мракобесия
Главная идея фестиваля проста: доносить факты, а не продвигать БАДы и сомнительные чистки. Все темы здесь разбирают строго с точки зрения доказательной медицины.
Это значит, что любая рекомендация проверена клиническими исследованиями, а не основана на интуиции или моде.
Вам расскажут:
- как на самом деле работает желудочно-кишечный тракт;
- откуда берутся пищевые аллергии и что с ними делать;
- как собрать здоровую тарелку без насилия над собой.
Звездные врачи без снобизма
На фестивале выступят более 30 авторитетных экспертов. Это врачи, которые умеют говорить о сложных вещах живо, просто и с юмором.
Среди них — эндокринологи Максим Кузнецов и Аделина Вишнева, нейробиолог Владимир Алипов, кардиологи Ирина Васильева и Наталья Гаврилюк, гастроэнтеролог Александр Приказчиков и другие специалисты.
Здесь не будет скучных лекций по бумажке. Предусмотрен открытый диалог: после каждого выступления у эксперта есть целых 30 минут, чтобы ответить на вопросы слушателей лично. Можно спросить именно то, что давно беспокоило вас или ваших близких.
Бесплатные тесты: узнайте всё о своем теле
На площадке будут работать современные медицинские технологии. Гости смогут пройти экспресс-тестирование прямо во время фестиваля.
- Биоимпедансометрия. Обычные напольные весы часто обманывают: цифра может стоять на месте, пока жир уходит, а мышцы растут. Этот прибор за 5 минут без боли и уколов определит процент жира, мышц, уровень воды и скорость вашего метаболизма.
- «Сканер здоровья» от СберЗдоровья. Новинка, которая оценивает 13 показателей организма буквально за 30 секунд. Для этого нужна только камера смартфона.
- Мониторинг глюкозы. Постоянные скачки сахара вызывают сонливость после обеда и тягу к сладкому. На фестивале покажут технологию непрерывного контроля глюкозы с помощью микросенсора. Эксперты расскажут, как отслеживать свои показатели в течение 15 дней и настроить рацион под контролем врача.
Вкусно шефам, весело детям
«ПРОЕдуФЕСТ» — это семейный праздник. Здесь покажут, что полезная еда может быть ресторанного уровня: профессиональные шеф-повара проведут кулинарные мастер-классы с понятными рецептами.
Детей можно смело брать с собой. Для них организуют отдельную интерактивную зону с присмотром. Пока взрослые слушают лекции, малыши в игре поймут, как устроен организм.
А еще можно посоревноваться в ловкости на аттракционах:
- пострелять полезными продуктами из гигантской рогатки;
- проверить меткость на метательной станции;
- приготовить себе фреш на «Велошейкере» — крутите педали, а блендер смешивает смузи.
Как попасть на фестиваль
- Когда: 24–25 октября 2026 года (суббота и воскресенье), с 11:00 до 17:00.
- Где: Санкт-Петербург, Конгресс-центр «Коломяжский» (Коломяжский пр., 21А, недалеко от метро «Пионерская»).
- Стоимость: Бесплатно.
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