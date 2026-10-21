Взбить фреш на велосипеде и проверить сахар: чем удивит фестиваль «ПРОЕдуФЕСТ»

На фестивале можно проверить здоровье и приготовить смузи на велосипеде.

Каждый день из соцсетей на нас вываливают тонны советов: откажись от глютена, пей соки для «детокса», не ешь после шести. В голове — каша, а в теле — усталость.

Но как же питаться вкусно, не разориться и при этом сохранить здоровье? Ответы дадут не блогеры-самоучки, а реальные практикующие врачи.

24 и 25 октября 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет масштабный фестиваль «ПРОЕдуФЕСТ». Это два дня честного разговора о еде, теле и привычках. Вход абсолютно бесплатный, сообщает городской Комитет по здравоохранению.

Наука вместо мракобесия

Главная идея фестиваля проста: доносить факты, а не продвигать БАДы и сомнительные чистки. Все темы здесь разбирают строго с точки зрения доказательной медицины.

Это значит, что любая рекомендация проверена клиническими исследованиями, а не основана на интуиции или моде.

Вам расскажут:

как на самом деле работает желудочно-кишечный тракт;

откуда берутся пищевые аллергии и что с ними делать;

как собрать здоровую тарелку без насилия над собой.

Звездные врачи без снобизма

На фестивале выступят более 30 авторитетных экспертов. Это врачи, которые умеют говорить о сложных вещах живо, просто и с юмором.

Среди них — эндокринологи Максим Кузнецов и Аделина Вишнева, нейробиолог Владимир Алипов, кардиологи Ирина Васильева и Наталья Гаврилюк, гастроэнтеролог Александр Приказчиков и другие специалисты.

Здесь не будет скучных лекций по бумажке. Предусмотрен открытый диалог: после каждого выступления у эксперта есть целых 30 минут, чтобы ответить на вопросы слушателей лично. Можно спросить именно то, что давно беспокоило вас или ваших близких.

Бесплатные тесты: узнайте всё о своем теле

На площадке будут работать современные медицинские технологии. Гости смогут пройти экспресс-тестирование прямо во время фестиваля.

Биоимпедансометрия. Обычные напольные весы часто обманывают: цифра может стоять на месте, пока жир уходит, а мышцы растут. Этот прибор за 5 минут без боли и уколов определит процент жира, мышц, уровень воды и скорость вашего метаболизма. «Сканер здоровья» от СберЗдоровья. Новинка, которая оценивает 13 показателей организма буквально за 30 секунд. Для этого нужна только камера смартфона. Мониторинг глюкозы. Постоянные скачки сахара вызывают сонливость после обеда и тягу к сладкому. На фестивале покажут технологию непрерывного контроля глюкозы с помощью микросенсора. Эксперты расскажут, как отслеживать свои показатели в течение 15 дней и настроить рацион под контролем врача.

Вкусно шефам, весело детям

«ПРОЕдуФЕСТ» — это семейный праздник. Здесь покажут, что полезная еда может быть ресторанного уровня: профессиональные шеф-повара проведут кулинарные мастер-классы с понятными рецептами.

Детей можно смело брать с собой. Для них организуют отдельную интерактивную зону с присмотром. Пока взрослые слушают лекции, малыши в игре поймут, как устроен организм.

А еще можно посоревноваться в ловкости на аттракционах:

пострелять полезными продуктами из гигантской рогатки;

проверить меткость на метательной станции;

приготовить себе фреш на «Велошейкере» — крутите педали, а блендер смешивает смузи.

Как попасть на фестиваль

Когда: 24–25 октября 2026 года (суббота и воскресенье), с 11:00 до 17:00.

24–25 октября 2026 года (суббота и воскресенье), с 11:00 до 17:00. Где: Санкт-Петербург, Конгресс-центр «Коломяжский» (Коломяжский пр., 21А, недалеко от метро «Пионерская»).

Санкт-Петербург, Конгресс-центр «Коломяжский» (Коломяжский пр., 21А, недалеко от метро «Пионерская»). Стоимость: Бесплатно.

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