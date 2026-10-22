Не ударили морозы с утра — зима задержится на месяц: народные приметы на 23 октября

23 октября — день Евлампия Зимоуказателя

По народному календарю 23 октября — день Евлампия Зимоуказателя, по-другому — Евлампия Светильника. Как понятно из названия, в этот день судили о том, какую ждать зиму. Погода указывала, будет она теплой или морозной. Световой день заметно сокращался, и крестьяне заготавливали лучину для освещения дома.

Приметы погоды

Главным «синоптиком» дня считалась луна. Если рога месяца были повёрнуты на север, это означало скорую зиму: снег ляжет на ещё не промёрзшую землю. Когда рога месяца указывали на юг, погода обещала быть сырой и слякотной, а зима приходила поздно — примерно после 4 ноября.

Если 23 октября не ударил утренний мороз, зимний холод устанавливался лишь через месяц. Когда ивы сбросили листву, но на самой верхушке ещё держались листья, ждали ранней и холодной зимы. Восточный или северный ветер предвещал резкое похолодание, а западный приносил оттепель и дождливую погоду. Чистое небо в течение дня сулило отсутствие осадков в ближайшее время.

Что можно делать

Вечером на Евлампия устраивали посиделки, пряли и рассказывали сказки — считалось, что работа при огне принесёт тепло в дом. Женщины варили кашу и ставили её у окна, «чтобы мороз не кусался», а мужчины чинили инструменты.

Что было не принято делать

День был неудачным для уборки дома — подметая полы, боялись выгнать из дома благополучие. Не принято было жениться — союз, заключенный в этот день, считался некрепким. Начинать новые дела на Евлампия — значит обречь их на провал. Покупка новой одежды, по поверьям, сулила неудачи. Также запрещалось надевать украшения, чтобы не привлечь неприятности.

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