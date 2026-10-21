Лиственница иголки не сбросила — зима будет бесснежной: что сулят народные приметы на 22 октября

По народным приметам каким выдалось 22 октября, такой будет зима

По народному календарю 22 октября отмечается день Якова Дровопильца. В этот день верующие вспоминают апостола Иакова Алфеева, одного из двенадцати учеников Христа. С этого дня на Руси начинался сезон заготовки дров: считалось, что древесина уже достаточно сухая, но ещё не успела промёрзнуть, а нарубленные после Якова дрова горят лучше и дольше.

Второе название праздника — День первой каши. Хозяйки варили кашу из зерна нового урожая, пекли пироги и угощали родных, соседей и нуждающихся, чтобы в доме был достаток.

Приметы погоды: какой будет зима

Главное наблюдение дня — каким выдалось 22 октября, такой будет зима.

Утренний туман или роса предвещают тёплую и долгую осень. Ясное безоблачное небо — к сильным морозам и большим снегопадам. Длинные сосульки на крышах или мелкая ледяная крупа на земле — верный знак ранней и очень снежной зимы.

Северный ветер сулит затяжные морозы. Если же погода стоит тихая и тёплая — зима будет мягкой и умеренной.

Утренний дождь к вечеру может обернуться снегом. Снегопады в этот день сулят удачу на весь год. Если же снег выпал на сырую землю и быстро растаял — урожай в следующем году будет плохим.

Если лиственница ещё не сбросила иголки, снег выпадет поздно или зима будет бесснежной. Листья на вишнёвых деревьях — к позднему потеплению. Воробьи, собирающие пух, и беспокойные кошки предвещают морозы.

Чего не стоит делать

В день Якова Дровопильца существовали строгие запреты. Не бери в руки иглу, не шей и не штопай — считалось, что весь год придётся «латать дыры» в бюджете. Не начинай новые серьёзные дела, уборку и ремонт — удачи не будет. Избегай ссор и конфликтов, чтобы не испортить отношения надолго. И не отказывайся от угощения, если приглашают к столу.

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