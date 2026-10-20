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Зима ступает на порог: когда придут холода по народным приметам на 20 октября

Опубликовано: 20 октября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Зима ступает на порог: когда придут холода по народным приметам на 20 октября
Зима ступает на порог: когда придут холода по народным приметам на 20 октября
Городовой ру
Народные приметы на Сергея Зимнего

Зима ступает на порог. По крайней мере так предвещают приметы на 20 октября. По народному календарю это день называется Сергей Зимний. Считалось, что с него начинаются настоящие холода.

На Сергея Зимнего мужья дарили жёнам новые платки. Считалось, если повязать их в тот же день, весь год не будет болеть голова. Чтобы в семье был достаток, надевали обновки.

Чего не следовало делать:

  • Работать с тестом, выпекать хлеб и пироги, чтобы не навлечь бедность.
  • Брать подарки от незнакомых людей — вместе с даром перенимали и чужие беды.
  • Жалобы на жизнь могли только усугубить проблемы.

Приметы погоды: какой будет зима

На Сергея Зимнего ждали снега. Если он выпадал 20 октября, это предвещало раннюю зиму, которая окончательно установится к 22 ноября. Если снег пошел ночью, то он ляжет и долго нее растает. Если днем — быстро сойдет. Если снега вовсе не было и деревья ещё стояли с листвой, зиму раньше 22 ноября можно было не ждать.

Смотрели и на другие знаки природы:

  • Ветер южный обещал мягкую зиму, северный — морозную и долгую.
  • Иней утром — к холодной и снежной зиме.
  • Луна бледная и мутная — к морозам и снегопаду.
  • Солнце садится в густую дымку — к дождю или снегу.
  • Погожий день сулил такую же погоду ещё на три недели.
  • Переменчивый ветер — на следующий день установится хорошая погода.

Приметы о животных и птицах

Вороны громко каркали и держались ближе к жилью — к скорому снегу. Белки активно прятали орехи и строили плотные гнёзда — зима будет суровой. Если заяц начинал белеть, верили, что зима придёт быстро. А если домашние мухи засыпали, ждали хороших новостей.

Изображение создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал, сколько продлится тепло по приметам на 19 октября.

Автор:
Артем Петров
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