Ветер стихнет к обеду — тепло продлится до декабря: народные приметы на 19 октября

По народному календарю 19 октября - Фомин день, или Фома Хлебник

По народному календарю 19 октября - Фомин день, или Фома Хлебник. На Фому было принято оценивать запасы, проверять, достаточно ли полны амбары и погреба, готова ли семья к зиме.

Завершать день было принято пиром, для которого хозяйки выпекали хлеб и пироги. По выпечке судили о будущем: хорошо поднялась — к радости, осела или корочка треснула — к трудным временам. Хлебом в этот день старались делиться, не только с гостями, но и с нищими и больными. Лениться крестьянам особо не приходилось, но на Фому это прямо запрещалось - считалось, что безделье обернётся голодной зимой.

К середине октября, когда работы в поле завершались, крестьяне занимались домашними делами. С 19 октября матери начинали учить дочерей ткачеству.

Погодные приметы

Пока пекли хлеб, поглядывали на дым из трубы. Если он идёт вертикально — жди продолжительной тёплой погоды. Дым стелется по земле — к дождю или снегу.

Безветрие предвещает скорые холода. Дневной ветер — к суровой зиме. Если северный ветер стих к вечеру, до декабря ещё будет тепло. Если днем поднимался восточный ветер, ждали сухую и морозную зиму.

Огненный закат предупреждает о сильном ветре и непогоде на следующий день. Солнце на закате бледное — к похолоданию. Если с утра стоял густой туман, днем могло проясниться. Если кучевые облака видны на небе — они, скорее всего, последние в этом году.

Если 19 октября выпадал снег, а листья еще не облетели, считалось, что настоящая зима придёт не раньше календарной. Выпавший снег также сулил урожайное лето.

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