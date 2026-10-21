На Ozon скупают «каменную карамель» для пола: заливают вместо плитки и ламината — глянцевое покрытие без единого шва

Состав для наливного пола, который похож на роскошные камни

На Ozon можно увидеть в продаже составы для наливных полов, которые после застывания напоминают полированный камень. Лучше всего такое покрытие смотрится в бежевом, медовом и золотистом оттенке. Многие называют такое покрытие “каменной карамелью”.

Подробнее о материале

Основой такого жидкого пола является эпоксидный состав из двух компонентов. В него входят отвердитель и смола, которые замешиваются уже перед использованием.

В массу можно добавить различные пигменты, из-за чего и возникают красивые переливы, разводы. Это делает покрытие схожим с камнем. Покрытие является монолитным, поэтому у него нет привычных швов, где может забиваться грязь, сообщает usolie.info.

Как заливать пол “каменной карамелью”

Основание необходимо хорошо подготовить: отшлифовать, очистить и устранить трещины. Далее следует нанести грунтовку, что позволит скрепить материал с основанием. После этого смешивается смола с отвердителем по инструкции, которая есть на упаковках. Только теперь можно добавлять пигменты. Далее нужно вылить полученный состав на пол, распределить его с помощью ракли.

Слой декоративной смеси обычно не превышает 2-3 мм. Ходить по застывшему покрытию допускается уже через 24 часа, но максимальная прочность возникнет только через несколько дней.

Большим преимуществом такого покрытия является внешний вид, ведь наливной пол со стороны напоминает дорогой глянцевый камень. Такое напольное покрытие прекрасно смотрится в гостиной и коридоре, а также на кухне. Ухаживать за полом очень просто, ведь достаточно самых обычных средств для уборки.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова намерена сделать такое напольное покрытие в гостиной на замену привычному ламинату, который оказался плохого качества.Большим преимуществом покрытия является расцветка, а также устойчивость к повреждениям.

Фото: Сгенерировано ИИ

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