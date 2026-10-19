Пустые бутылки не выкидываю, а набиваю содой: лайфхак для дачи, который выручает всю зиму

Как использовать соду в качестве поглотителя запахов

Осенью садоводы готовят дачный дом к зиме, но даже это не уберегает помещения от затхлого запаха. Особенно часто такой “аромат” появляется в тех местах, где лежат старые вещи.

Существует лайфхак, который поможет решить проблему. Для него понадобятся пластиковые бутылки и сода. Этот порошок прекрасно поглощает неприятные запахи без лишних затрат.

Для чего нужны бутылки с содой

Благодаря соде можно нейтрализовать запахи старой одежды и прочих вещей, которые остаются в дачном доме до самой весны.

Что понадобится:

пищевая сода - 5 столовых ложек;

ножницы;

пластиковая бутылка;

марля;

резинка.

У бутылки нужно удалить верхнюю треть, после чего насыпать на дно соду. Далее потребуется закрыть верх слоем марли, закрепить ее резинкой. Должна получиться небольшая емкость, которая отлично пропускает воздух, сообщает vluki.ru.

Как использовать бутылки

Поглотитель запаха можно разместить в шкафу или хозяйственном помещении, где хранятся вещи. Если емкость небольшая, то ее эффекта хватит только для закрытого пространства в виде тумбы, комода, шкафа. При необходимости можно сделать несколько таких поглотителей запаха.

В чем ошибка садоводов

Дачники ждут, что сода сможет впитать в себя не только посторонние запахи, но и влагу, а также спасет от грибка в помещениях. Но компонент не является осушителем воздуха.

В подобном случае важно устранить причину сырости, а не надеяться на народные средства.

Что делать с содой весной

В новом дачном сезоне отсыревшую соду следует выбросить, так как от нее больше не будет никакого эффекта. Не стоит пытаться использовать порошок для приготовления еды и прочих задач.

Пустые части бутылок можно отправить на переработку или использовать повторно.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует поглотитель запахов на основе соды не только для дачи, но и квартиры. Если добавить в баночку еще несколько капель эфирного масла, то можно получить бюджетный ароматизатор воздуха.

Фото: Сгенерировано ИИ

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