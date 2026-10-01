Строительную сетку в «Светофоре» беру сразу рулонами: везу в сад и делаю 6 полезных вещей – от шпалеры до защиты грядок

Способы использования строительной сетки из "Светофора"

Пластиковая строительная сетка может использоваться на даче не только в ремонтных целях, ведь есть и другие варианты. Она является легкой, без проблем нарезается ножницами, а также не требует много места при хранении.

Один рулон можно использовать в качестве опор для дачных культур, для защиты грядок и прочих приспособлений. Разберем их подробнее.

Шпалера для огурцов

Сетку натягиваем между стойками, после чего закрепляем стяжками. Плети будут цепляться за ячейки и тянуться вверх. Грядка станет занимать меньше места, а сбор урожая начнет приносить удовольствие.

Опора для гороха

Кусок строительной сетки можно поставить вдоль ростков гороха. Растения сами найдут ячейки, из-за чего получат достойную опору, сообщает gazeta45.com.

Защита культур

Сетку фиксируем на небольших дугах над рассадой, клубникой, зеленью и прочими культурами. Благодаря этому получится сделать защиту растений от больших вредителей и птиц. Ячейки не мешают поливу, рыхлению почвы.

Бордюр для цветов

Сетка способна стать бордюром для цветов, из-за чего растения больше не будут расходиться в стороны после дождя, а также начнут выглядеть аккуратно.

Корзина

Сворачиваем сетку в цилиндр, закрепляем края с помощью стяжек, после чего используем для листьев, ботвы и травы.

Сушилка для урожая и семян

Если натянуть часть сетки на раму из дерева, то можно получить сетку для сушки трав, чеснока, лука, семян и т.д. Урожай в таких условиях быстрее сохнет.

Вывод

Строительная сетка в рулонах может пригодиться на даче, поэтому стоит обратить на этот товар внимание. Материал способен решить сразу несколько задач, при этом отличается низкой стоимостью.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова пользуется строительной сеткой на своем участке каждый год. Очень удобно с ее помощью подвязывать огурцы, фасоль и горох. Сетку можно купить в любом строительном супермаркете или "Светофоре". Иногда автор покупает сразу много упаковок сеток, после чего в течение нескольких сезонов использует их для дачи.

Фото: Сгенерировано ИИ

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