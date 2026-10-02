Городовой / Новости Петербурга / Совсем не «Герман»: теперь мой фаворит совершенно другой сорт огурцов — хрустящие и очень ранние
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какая погода 4-го, такую жди и на весь октябрь: народные приметы на день Кондрата и Ипата Полезное
Мешаю 1 к 1 — и ковер сияет чистотой: ни пыли, ни запаха, ворс мягкий как новый Новости Петербурга
Цифровой экзамен для дворов: как в Петербурге впервые оцифровали контроль за каждой качелью и горкой Новости Петербурга
Строительную сетку в «Светофоре» беру сразу рулонами: везу в сад и делаю 6 полезных вещей – от шпалеры до защиты грядок Полезное
АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut - прогноз цен на кроссовер от автоэксперта Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Совсем не «Герман»: теперь мой фаворит совершенно другой сорт огурцов — хрустящие и очень ранние

Опубликовано: 2 октября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Совсем не «Герман»: теперь мой фаворит совершенно другой сорт огурцов — хрустящие и очень ранние
Совсем не «Герман»: теперь мой фаворит совершенно другой сорт огурцов — хрустящие и очень ранние
Городовой ру
Этот сорт огурцов стоит купить уже сейчас

Многие огородники стремятся к выращиванию сортов, требующих минимального вмешательства. На практике такая культура, как огурцы, нуждается в тщательном уходе как на этапе рассады, так и в фазе плодоношения.

Тем не менее существуют высокопродуктивные сорта, минимизирующие трудозатраты. Гибрид «Анулька» является одним из наиболее востребованных решений в данной категории.

Преимущества сорта

Данный сорт оптимально подходит для начинающих агрономов благодаря своей неприхотливости, адаптивности к составу почвы, отсутствию специфических требований к подкормкам и высокой устойчивости к заболеваниям.

Раннеспелость гибрида «Анулька» обеспечивает возможность получения урожая уже в мае, при этом период плодоношения сохраняется до октября.

Плоды отличаются компактным размером, высокими вкусовыми характеристиками без признаков горечи, а также оптимально подходят для консервирования и засолки.

Читайте также:

Забыла про «Герман» навсегда: в 2026 его затмил другой сорт – в пучках по 8 сладких зеленцов.

Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 нашла другой фаворит – зеленцы хрусткие и сладкие.

Не «Кураж» и не «Герман»: скупила семена другого сорта – урожай через 42 дня, плоды хрустящие и плотные.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью