Совсем не «Герман»: теперь мой фаворит совершенно другой сорт огурцов — хрустящие и очень ранние

Многие огородники стремятся к выращиванию сортов, требующих минимального вмешательства. На практике такая культура, как огурцы, нуждается в тщательном уходе как на этапе рассады, так и в фазе плодоношения.
Тем не менее существуют высокопродуктивные сорта, минимизирующие трудозатраты. Гибрид «Анулька» является одним из наиболее востребованных решений в данной категории.
Преимущества сорта
Данный сорт оптимально подходит для начинающих агрономов благодаря своей неприхотливости, адаптивности к составу почвы, отсутствию специфических требований к подкормкам и высокой устойчивости к заболеваниям.
Раннеспелость гибрида «Анулька» обеспечивает возможность получения урожая уже в мае, при этом период плодоношения сохраняется до октября.
Плоды отличаются компактным размером, высокими вкусовыми характеристиками без признаков горечи, а также оптимально подходят для консервирования и засолки.
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