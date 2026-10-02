Мешаю 1 к 1 — и ковер сияет чистотой: ни пыли, ни запаха, ворс мягкий как новый

Как быстро очистить ковер от грязи и запаха

Затхлый запах, тусклый цвет и примятый ворс — не повод выбрасывать ковер. Смесь из двух средств, которые есть на каждой кухне, решает эти проблемы за копейки.

Почему ковер теряет вид

Пылесос снимает только верхний слой грязи, но не очистит ковровое покрытие хорошо. Внутри ворса годами копятся пыль, шерсть животных, кухонные запахи и частицы влаги. В результате ковер сереет, пахнет и выглядит запущенным. Обычная уборка тут не помогает.

Главное правило — не смешивать заранее

Многие советуют смешать соду с уксусом в миске. Это ошибка: они нейтрализуют друг друга, и толку почти нет. Работает только поэтапное нанесение: сначала сухая сода, потом слабый раствор уксуса.

Этап первый: сода впитывает запахи

Сначала пропылесосьте ковер с двух сторон. Затем рассыпьте по ворсу тонкий слой пищевой соды и оставьте на 15 минут. Сода вытянет запахи и остатки влаги из глубины. А затем тщательно пройдитесь по ковру пылесосом.

Пользовательница с форума Woman.ru пишет: «Сода реально убрала запах кота с ковра, я уже думала выкидывать. Оставила на ночь, утром пропылесосила — запаха нет».

Этап второй: уксус освежает цвет

Разведите столовый уксус водой 1:2, перелейте в пульверизатор. Слегка сбрызните ворс — он должен стать чуть влажным, не мокрым.

Не лейте прямо на ковер, иначе намокнет основа и появится запах сырости. Пусть ковер высохнет естественным путем, после чего снова пропылесосьте.

Уксус растворяет жир и грязь, а заодно возвращает цвету яркость. Не беспокойтесь, запах уксуса выветривается за пару часов.

Лайфхак с щеткой

Пока ковер слегка влажный после уксуса, пройдитесь по ворсу мягкой щеткой по направлению укладки. Это поднимет примятые волокна и сделает поверхность аккуратнее.

Второй лайфхак: добавьте в уксусный раствор пару капель эфирного масла лаванды или чайного дерева. Чайное дерево дополнительно борется с бактериями, а лаванда оставит легкий приятный аромат.

Когда способ не подойдет

Не используйте влажную обработку на коврах из джута, сизаля и натурального шелка — они боятся воды. Для дорогих персидских ковров и сильных пятен плесени лучше вызвать специалистов.

Кроме того, предварительно всегда проверяйте раствор на незаметном участке: некоторые красители могут полинять.

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