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Сколько соли нужно добавлять на 1 кг капусты: получится хрустящей и вкусной — идеальные пропорции

Опубликовано: 30 сентября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Сколько соли нужно добавлять на 1 кг капусты: получится хрустящей и вкусной — идеальные пропорции
Сколько соли нужно добавлять на 1 кг капусты: получится хрустящей и вкусной — идеальные пропорции
Городовой ру
Как правильно квасить капусту

Каждая хозяйка хочет, чтобы квашеная капуста удалась на славу. Она должна быть хрустящей, сочной и вкусной. Рецептов много, но успех зависит от пропорций овощей и соли. Если ошибиться, капуста получится пресной и вялой.

Соблюдайте норму соли

По словам повара-технолога Анжелики Плехановой, классический рецепт требует 25 г крупной нейодированной соли на килограмм капусты. Если добавить больше или меньше, можно замедлить или даже приостановить процесс квашения. Не используйте йодированную соль: она делает закуску мягкой. Крупные кристаллы растворяются постепенно и дают равномерный посол.

Добавьте морковь и сахар

Для умеренной сладости добавьте 150 г моркови на килограмм капусты. Некоторые хозяйки всыпают сахар. Это допустимо при соблюдении технологии. На литр воды понадобится две столовые ложки соли и одна столовая ложка сахара. Размешайте до растворения кристаллов, затем залейте рассолом капусту. По желанию вместо сахара используйте мед.

Учтите важные детали

Не переусердствуйте с морковью: ее избыток ускоряет закисание и делает капусту мягкой. Плотно утрамбовывайте овощи, чтобы вышел воздух. Держите закуску под гнетом при комнатной температуре несколько дней. Периодически протыкайте массу, выпуская газы. Затем уберите в прохладное место.

Вывод

Точные пропорции решают все. Двадцать пять граммов соли на килограмм капусты и сто пятьдесят граммов моркови дают правильный вкус. Рассол из литра воды, двух ложек соли и ложки сахара подходит для большинства рецептов. Соблюдайте нормы, и капуста получится хрустящей и сочной.

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Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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