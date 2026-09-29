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Шкиперский — на два месяца, Парнас — на два дня: где с 1 октября водителям придется искать объезд

Опубликовано: 29 сентября 2026 23:37
 Проверено редакцией
Шкиперский — на два месяца, Парнас — на два дня: где с 1 октября водителям придется искать объезд
Шкиперский — на два месяца, Парнас — на два дня: где с 1 октября водителям придется искать объезд
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Октябрь в Петербурге начинается с новой волны дорожных работ.

До наступления холодов и дождей службы спешат обновить асфальт и трубы. С 1 октября привычные маршруты изменятся сразу в пяти районах города.

Васильевский остров: перекрытие почти на два месяца

Самое серьезное ограничение ждет жителей и гостей Васильевского острова.

  • Где: Шкиперский проток — на участке от Галерного проезда до Наличной улицы.
  • Когда: с 1 октября по 28 ноября.
  • Что делают: капитально реконструируют инженерные сети.

Центр: сужение полос у Сенатской площади

В Адмиралтейском районе движение станет плотнее из-за установки временных строительных ограждений.

  • Где: Английская набережная, Галерная улица и Конногвардейский бульвар (на отрезке от Сенатской площади до Замятина переулка).
  • Когда: с 1 по 15 октября.
  • К чему готовиться: проезжую часть сузят. Если вы планируете поездку вдоль Невы в сторону моста Лейтенанта Шмидта (Благовещенского), закладывайте лишние 10–15 минут.

Север города: ремонт в промзоне «Парнас»

В Выборгском районе продолжается плановая замена дорожного покрытия.

  • Где: Домостроительная улица — от Верхней улицы до 3-го Верхнего переулка, включая сам перекресток.
  • Когда: с 1 по 2 октября (общие работы на объекте идут до 11 октября).
  • Совет: водителям грузового и легкового транспорта на Парнасе лучше заранее объезжать этот перекресток через соседние проезды.

Павловск

Павловск (1–5 октября): меняют асфальт на Слуцкой улице (от дома №3 до Березовой улицы). Проезд будет затруднен до конца рабочей недели.

Как не застрять в пробке: совет автомобилистам

Осень — традиционный пик дорожного ремонта в Петербурге. Перед выездом всегда проверяйте навигатор: дорожная инспекция (ГАТИ) передает схемы объездов в городские сервисы.

Актуальную карту со всеми перекрытиями в реальном времени также можно посмотреть на официальном геопортале ГАТИ Санкт-Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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