Шкиперский — на два месяца, Парнас — на два дня: где с 1 октября водителям придется искать объезд

До наступления холодов и дождей службы спешат обновить асфальт и трубы. С 1 октября привычные маршруты изменятся сразу в пяти районах города.
Васильевский остров: перекрытие почти на два месяца
Самое серьезное ограничение ждет жителей и гостей Васильевского острова.
- Где: Шкиперский проток — на участке от Галерного проезда до Наличной улицы.
- Когда: с 1 октября по 28 ноября.
- Что делают: капитально реконструируют инженерные сети.
Центр: сужение полос у Сенатской площади
В Адмиралтейском районе движение станет плотнее из-за установки временных строительных ограждений.
- Где: Английская набережная, Галерная улица и Конногвардейский бульвар (на отрезке от Сенатской площади до Замятина переулка).
- Когда: с 1 по 15 октября.
- К чему готовиться: проезжую часть сузят. Если вы планируете поездку вдоль Невы в сторону моста Лейтенанта Шмидта (Благовещенского), закладывайте лишние 10–15 минут.
Север города: ремонт в промзоне «Парнас»
В Выборгском районе продолжается плановая замена дорожного покрытия.
- Где: Домостроительная улица — от Верхней улицы до 3-го Верхнего переулка, включая сам перекресток.
- Когда: с 1 по 2 октября (общие работы на объекте идут до 11 октября).
- Совет: водителям грузового и легкового транспорта на Парнасе лучше заранее объезжать этот перекресток через соседние проезды.
Павловск
Павловск (1–5 октября): меняют асфальт на Слуцкой улице (от дома №3 до Березовой улицы). Проезд будет затруднен до конца рабочей недели.
Как не застрять в пробке: совет автомобилистам
Осень — традиционный пик дорожного ремонта в Петербурге. Перед выездом всегда проверяйте навигатор: дорожная инспекция (ГАТИ) передает схемы объездов в городские сервисы.
Актуальную карту со всеми перекрытиями в реальном времени также можно посмотреть на официальном геопортале ГАТИ Санкт-Петербурга.
Ранее «Городовой» рассказывал