Одно средство из ванной от мутности и влаги: почему стекла в машине запотевают изнутри и как это исправить

Осенью стёкла автомобиля запотевают изнутри, что мешает обзору и отвлекает водителя. Проблема возникает из-за повышенной влажности в салоне. Откуда берётся влага и как её устранить с помощью пены для бритья, рассказали автоэксперты.
Откуда влага в салоне
Влага накапливается в обивке, ковриках и шумоизоляции. Основные ее источники:
- Система охлаждения. Антифриз на 50% состоит из воды. При негерметичности он скапливается под ковриками. Проверьте покрытие пола, и если оно влажное, просушите.
- Кузов. После проезда через глубокую лужу вода попадает в салон. В старых машинах могут отсутствовать резиновые заглушки в порогах.
- Люк. Со временем дренажные трубки засоряются, и вода скапливается в «корыте» люка, проступая на обивке крыши.
- Жабо. Короб воздухопритока под лобовым стеклом забивается листьями и грязью. Сливные отверстия перестают отводить воду.
Как бороться с запотеванием
Для осушения воздуха используйте кондиционер. Включите обогрев стекла. Проветривайте салон. Поддерживайте чистоту стекол: грязь удерживает влагу.
Народный метод от эксперта
Автоэксперт Павел Жидков советует против запотевания использовать обычную пену для бритья. По его словам, этот способ дал наилучший результат. Стёкла нужно насухо протереть бумажными полотенцами, распылить пену, дать подсохнуть и снова протереть бумагой, не удаляя пену полностью. На стекле остаётся тонкая плёнка, которая предотвращает запотевание.
Дополнительные советы автолюбителей
- Меняйте салонный фильтр — забитый фильтр ухудшает вентиляцию.
- Держите в машине мешочек с силикагелем — он впитывает лишнюю влагу.
- Проверяйте уплотнители дверей.
Устраните причину влаги: проверьте коврики, дренаж люка, короб воздухопритока. Используйте пену для бритья как профилактику. Тогда стёкла останутся чистыми в любую погоду.
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