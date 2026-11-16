Петербург оказался в числе регионов, где больше всего сторонников здорового образа жизни

Как устроен этот рейтинг и что стоит за цифрами

Аналитики РИА Новости составили свежий рейтинг регионов по приверженности жителей здоровому образу жизни, и Петербург в нём уверенно занял седьмую строчку.

Для обеих столиц характерны общие черты: низкие продажи сигарет, умеренное потребление алкоголя и высокая доля горожан, которые регулярно занимаются спортом.

Лидеры и аутсайдеры

Первенство в списке вновь удерживают Дагестан и Чечня, а замыкают его Забайкальский край и Еврейская автономная область. Ленобласти досталось 31 место — середина списка, хотя область идёт сразу за таким спортивным соседом. Москва при этом оказалась на шестой позиции, уступив Петербургу одну строчку.

По каким критериям оценивали

Рейтинг строится на девяти показателях: доля населения, занимающегося физкультурой и спортом, объёмы розничных продаж табака и потребления алкоголя, число впервые поставленных диагнозов «алкоголизм» и «наркомания», количество преступлений в состоянии опьянения, а также доля занятых на вредном и опасном производстве. Такой набор даёт объективную картину: учитывается и образ жизни, и среда, в которой живёт человек.

Что это значит для горожан

Высокое место в рейтинге — не абстракция, а отражение повседневных привычек: меньше курят, больше двигаются, внимательнее относятся к употреблению спиртного. И это не только про статистику, но и про качество жизни: здоровые горожане реже болеют, активнее работают и свободнее распоряжаются временем.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что Петербург стал одним из главных городов сонного туризма в России.