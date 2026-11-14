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Петербург стал одним из главных городов сонного туризма в России

Опубликовано: 14 ноября 2026 10:37
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербург стал одним из главных городов сонного туризма в России
фото Global Look Press
Что такое «сонный туризм» и почему он стал популярнее

В России набирает обороты необычный тренд — люди специально снимают жильё, чтобы просто спокойно выспаться и выдохнуть после городской суеты.

Популярность такого «сонного туризма» выросла на 25% по сравнению с прошлым годом. Особенно охотно к формату прибегают жители мегаполисов: им хочется хотя бы пару дней провести без спешки, наедине с собой, в тишине и комфорте.

Кто и зачем выбирает «сонные» выходные

Как отмечают специалисты, главный мотив горожан — качественный отдых: в арендованной квартире смотрят сериалы, читают, стараются просто побыть в спокойствии и как следует выспаться.

Чаще всего такие бронирования делают москвичи и петербуржцы, следом идут жители Казани, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. При этом жильё ищут не только в центрах городов, но и в более тихих пригородах.

Сколько стоит тихий отдых

В Москве и Санкт‑Петербурге сутки аренды в среднем обходятся в 4–5 тысяч рублей — за эти деньги можно получить пространство, где никто не мешает восстановить силы.

Как выбрать жильё для «сонного» отдыха: несколько простых советов

  • Ищите варианты подальше от шумных улиц, вокзалов и баров — тишина важнее вида из окна.
  • Обращайте внимание на наличие плотных штор и хорошей звукоизоляции — это залог спокойного сна.
  • Проверяйте отзывы на тему шума: если гости пишут про гул трассы или громких соседей, лучше пройти мимо.
  • Выбирайте квартиры с удобной кроватью и свежим бельём — мелочи решают всё.

Такой формат отдыха — не про новые впечатления, а про перезагрузку: иногда самое ценное, что можно себе подарить, — это тишина и спокойный сон.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Калининском районе Петербурга открывается обновленная Молодежная библиотека.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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