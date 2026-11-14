Банка сгущенки да 3 ложки манки: торт «Птичье молоко» — вкуснее оригинала в 100 раз

Из манки и сгущенки можно быстро сделать воздушный плотный крем, а из какао, сахара, молока и масла – блестящую глазурь.

Останется только нанести их на шоколадные коржики – и вы получите вкуснейший аналог магазинного суфле.

Ингредиенты

Для бисквита вам потребуются:

яйца – 2 шт.;

сахар – 1 стакан;

кефир (или сыворотка) – 1 стакан;

мука – 2 стакана;

какао-порошок – 2 ст. л.;

сода – 1 ч. л.

Для крема подготовьте такие ингредиенты:

молоко – 300 мл;

манная крупа – 3 ст. л.;

сгущенное молоко – 1 банка;

лимонная кислота – ¾ ч. л.

Для зеркальной глазури нужны:

сахар – 7 ст. л.;

какао-порошок – 3 ст. л.;

молоко – 3 ст. л.;

сливочное масло – 50 г.

Способ приготовления

Поставьте духовку разогреваться до 180 °C. В глубокой емкости хорошо перемешайте яйца, сахар, кефир, муку, какао-порошок и соду – масса должна стать идеально однородной, без комков. Перелейте ее в форму и выпекайте полчаса. После остывания разрежьте бисквит на коржи.

Крем нужно варить в кастрюле, поэтому прямо в нее добавьте молоко и манку. Сварите густую манную кашу и оставьте ее остывать. После добавьте к ней сгущенное молоко и лимонную кислоту. Миксером хорошо все взбейте, чтобы вместо крупитчатой манки получить гладкий и воздушный крем. Намажьте его на коржи для сборки торта.

Важно: лимонная кислота обязательна – она избавит от характерного привкуса манки и добавит цитрусовые нотки для уменьшения сладости от сгущенки. Для глазури положите в сотейник какао-порошок, сахар, сливочное масло и молоко. Поставьте на плиту, огонь уменьшите до минимального. Варите и постоянно перемешивайте массу до тех пор, пока ее консистенция не станет однородной и не заблестит. Не давая глазури остыть, залейте ею десерт по бокам и сверху.

Торт поставьте в холодильник на 6 часов: за это время он пропитается и уплотнится.