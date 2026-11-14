Дерево, пластик или керамика: эксперты назвали лучший материал разделочных досок

От материала разделочной доски зависит многое, если не все: острота ножей, безопасность при нарезке, соблюдение санитарных норм при готовке.

Самые популярные варианты – дерево, пластик и керамика/стекло.

Древесина

Древесина дуба, ясеня и бука отличается капиллярной структурой и наличием дубильных веществ. Из-за этого влага втягивается внутрь волокон, а патогенные микроорганизмы быстро погибают при высыхании доски.

Еще один плюс деревянных досок – в том, что они не крошатся при нарезке продуктов даже через несколько лет интенсивной эксплуатации.

Пластик

На поверхности пластиковой доски со временем появляются глубокие насечки. Внутри каждой из них создается влажная среда – идеально для патогенов. Посудомоечная машина не сможет вымыть загрязнения из насечек. Еще один недостаток – в том, что частички полимера вскоре попадают в блюда вместе с нарезанными продуктами.

Но если почаще менять пластиковые доски, то это отличный вариант для разделки рыбы, птицы или мяса.

Керамика/стекло

За такими досками легко ухаживать, а выглядят они превосходно. Также стеклянные и керамические доски не впитывают посторонние запахи и не окрашиваются соком от красящих продуктов.

Но есть и недостаток. При контакте с твердой плоскостью режущая кромка ножа тут же заминается и выкрашивается, через несколько дней использования заводская заточка сходит на «нет».

Так что же выбрать? Все зависит от вашей задачи. Для хлеба, зелени, овощей и готовых блюд требуется большая деревянная доска, а для сырой рыбы и мяса – 2 пластиковые доски. Что касается керамических и стеклянных досок, то их рекомендуется использовать как подставки под сырные тарелки или горячее.