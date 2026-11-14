Дерево, пластик или керамика: эксперты назвали лучший материал разделочных досок

Самые популярные варианты – дерево, пластик и керамика/стекло.
Древесина
Древесина дуба, ясеня и бука отличается капиллярной структурой и наличием дубильных веществ. Из-за этого влага втягивается внутрь волокон, а патогенные микроорганизмы быстро погибают при высыхании доски.
Еще один плюс деревянных досок – в том, что они не крошатся при нарезке продуктов даже через несколько лет интенсивной эксплуатации.
Пластик
На поверхности пластиковой доски со временем появляются глубокие насечки. Внутри каждой из них создается влажная среда – идеально для патогенов. Посудомоечная машина не сможет вымыть загрязнения из насечек. Еще один недостаток – в том, что частички полимера вскоре попадают в блюда вместе с нарезанными продуктами.
Но если почаще менять пластиковые доски, то это отличный вариант для разделки рыбы, птицы или мяса.
Керамика/стекло
За такими досками легко ухаживать, а выглядят они превосходно. Также стеклянные и керамические доски не впитывают посторонние запахи и не окрашиваются соком от красящих продуктов.
Но есть и недостаток. При контакте с твердой плоскостью режущая кромка ножа тут же заминается и выкрашивается, через несколько дней использования заводская заточка сходит на «нет».
Так что же выбрать? Все зависит от вашей задачи. Для хлеба, зелени, овощей и готовых блюд требуется большая деревянная доска, а для сырой рыбы и мяса – 2 пластиковые доски. Что касается керамических и стеклянных досок, то их рекомендуется использовать как подставки под сырные тарелки или горячее.