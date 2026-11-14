Не «Теща» и не «Зятек»: у мудрых дачников в топе другой сорт – урожай через 40 дней, полное отсутствие горечи

Ранний и урожайный сорт

Большинство опытных садоводов уже сформировали запас семенного материала, однако ассортимент всегда можно расширить новыми перспективными сортами

Автор канала «Моя успешная дача» рекомендует обратить внимание на сорт «Березовый сок». Ключевое преимущество гибрида заключается в ультраранних сроках созревания: сбор первого урожая возможен уже через 40–45 дней.

Сорт характеризуется высокой продуктивностью и универсальностью выращивания в открытом грунте и теплицах. В каждом узле формируется 2–3 завязи; плоды достигают 8–10 см в длину при массе 80–95 г и обладают оригинальным «ситцевым» окрасом.

По заключению эксперта, сорт обладает высокими вкусовыми характеристиками, плотной хрустящей мякотью без признаков горечи, что делает его оптимальным вариантом как для употребления в свежем виде, так и для консервирования.

Рекомендуемый срок посева на рассаду — конец апреля, с последующей высадкой в грунт в конце мая или начале июня. По оценкам специалиста, данный сорт является высокоэффективным решением для приусадебного хозяйства.

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