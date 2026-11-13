Творог, печенье и масло: готовлю вкуснющий чизкейк без танцев с бубнами — чудесный десерт

Этот рецепт представляет собой альтернативу для приготовления бюджетного аналога чизкейка с использованием творога вместо дорогостоящих сливочных сыров, что обеспечивает высокое качество готового десерта.
Ингредиенты:
- песочное печенье — 350 г;
- сливочное масло — 100 г;
- мягкий творог — 600 г;
- сметана — 200 г;
- сахар — 1 стакан;
- ванильный сахар — 10 г;
- яйца — 3 шт.
Инструкция по приготовлению:
Измельчите печенье до состояния мелкой крошки с помощью блендера и соедините с растопленным сливочным маслом.
Полученную массу плотно распределите по дну и бортам разъёмной формы, формируя основу.
В отдельной емкости взбейте яйца, добавьте сахар и сметану, тщательно перемешав компоненты.
Введите творог в общую массу и доведите смесь до однородной консистенции.
Заполните подготовленную форму начинкой и выпекайте в течение одного часа.
По завершении процесса приготовления оставьте чизкейк остывать в духовом шкафу. Затем извлеките его и поместите в холодильник на один час для стабилизации структуры. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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