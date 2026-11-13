Творог, печенье и масло: готовлю вкуснющий чизкейк без танцев с бубнами — чудесный десерт

Простой чизкейк на скорую руку

Этот рецепт представляет собой альтернативу для приготовления бюджетного аналога чизкейка с использованием творога вместо дорогостоящих сливочных сыров, что обеспечивает высокое качество готового десерта.

Ингредиенты:

песочное печенье — 350 г;

сливочное масло — 100 г;

мягкий творог — 600 г;

сметана — 200 г;

сахар — 1 стакан;

ванильный сахар — 10 г;

яйца — 3 шт.

Инструкция по приготовлению:



Измельчите печенье до состояния мелкой крошки с помощью блендера и соедините с растопленным сливочным маслом.

Полученную массу плотно распределите по дну и бортам разъёмной формы, формируя основу.

В отдельной емкости взбейте яйца, добавьте сахар и сметану, тщательно перемешав компоненты.

Введите творог в общую массу и доведите смесь до однородной консистенции.

Заполните подготовленную форму начинкой и выпекайте в течение одного часа.

По завершении процесса приготовления оставьте чизкейк остывать в духовом шкафу. Затем извлеките его и поместите в холодильник на один час для стабилизации структуры. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

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