Городовой / Новости Петербурга / Творог, печенье и масло: готовлю вкуснющий чизкейк без танцев с бубнами — чудесный десерт

Творог, печенье и масло: готовлю вкуснющий чизкейк без танцев с бубнами — чудесный десерт

Опубликовано: 13 ноября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Творог, печенье и масло: готовлю вкуснющий чизкейк без танцев с бубнами — чудесный десерт
Творог, печенье и масло: готовлю вкуснющий чизкейк без танцев с бубнами — чудесный десерт
Городовой ру
Простой чизкейк на скорую руку

Этот рецепт представляет собой альтернативу для приготовления бюджетного аналога чизкейка с использованием творога вместо дорогостоящих сливочных сыров, что обеспечивает высокое качество готового десерта.

Ингредиенты:

  • песочное печенье — 350 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • мягкий творог — 600 г;
  • сметана — 200 г;
  • сахар — 1 стакан;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • яйца — 3 шт.

Инструкция по приготовлению:


Измельчите печенье до состояния мелкой крошки с помощью блендера и соедините с растопленным сливочным маслом.

Полученную массу плотно распределите по дну и бортам разъёмной формы, формируя основу.

В отдельной емкости взбейте яйца, добавьте сахар и сметану, тщательно перемешав компоненты.

Введите творог в общую массу и доведите смесь до однородной консистенции.

Заполните подготовленную форму начинкой и выпекайте в течение одного часа.

По завершении процесса приготовления оставьте чизкейк остывать в духовом шкафу. Затем извлеките его и поместите в холодильник на один час для стабилизации структуры. Приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Закуска, которая сводит с ума: невероятно вкусное мексиканское блюдо – готовится проще простого.

Брауни для худеющих: простой рецепт для считающих калории – нежный и вкусный.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
В Петербурге объявят лучшие туристические проекты регионов России Перейти 13 ноября 2026
Стал известен график временного закрытия роддомов Петербурга Перейти 13 ноября 2026
Обычную облепиху не сажаю: нашла сорт-«ягодный конвейер» — колючек почти нет, с куста — 14 кг янтарных бусин Перейти 13 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Петербурге объявят лучшие туристические проекты регионов России Новости Петербурга
Стал известен график временного закрытия роддомов Петербурга Новости Петербурга
Обычную облепиху не сажаю: нашла сорт-«ягодный конвейер» — колючек почти нет, с куста — 14 кг янтарных бусин Новости Петербурга
Запеканка, которую не отличить от чизкейка: семья съест вместе с тарелками Новости Петербурга
Спасатели взяли трассы Ленобласти под усиленный контроль из-за плохой погоды Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное Жизнь