В Петербурге объявят лучшие туристические проекты регионов России

Какие идеи названы лучшими в стране

В России подводят итоги первого сезона Национальной премии имени Сергея Корнеева — конкурса, который собирает самые яркие туристические инициативы со всей страны. На суд жюри поступило около сотни заявок из 32 регионов — от Приморья до Калининграда, от Дагестана до Мурманска.

Имена победителей озвучат 11 декабря на торжественной церемонии в Петербурге — событие обещает стать заметной точкой на карте отечественной туриндустрии.

География и масштаб: кто участвует

Больше всего проектов прислали из Калининградской, Кемеровской, Костромской и Московской областей, а также из Татарстана. Такой разброс показывает: интересные идеи рождаются не только в крупных туристических центрах, но и в небольших регионах, где умеют по‑новому взглянуть на привычные места.

В чём соревновались

Участники боролись за победу в шести номинациях: новые маршруты и экскурсии, необычные гостиничные пространства, водный туризм, популяризация культурного наследия, продвижение регионов и «Новая география».

Последняя оказалась самой популярной — на неё подали сразу 29 проектов, что говорит о желании открывать путешественникам неизведанные уголки страны.

Что говорят эксперты

Вице‑президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин отметил высокий уровень проработки заявок. По его словам, проекты — это «целая россыпь блестящих идей»: авторы чётко понимали, чем их инициативы могут заинтересовать туристов.

Премия имени Корнеева становится хорошим ориентиром: по её финалистам можно понять, куда движется внутренний туризм и какие маршруты скоро станут хитами.

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