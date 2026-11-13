Стал известен график временного закрытия роддомов Петербурга

Как это отразится на приеме пациентов

В 2027 году родильные дома и акушерские отделения Северной столицы возьмут небольшую паузу — в них проведут плановые косметические ремонты и полную дезинфекцию. Такие работы — не просто обновление интерьера, а важная мера для поддержания безопасности будущих мам и малышей.

Что именно будут делать

Медучреждения приведут в порядок помещения и обязательно проведут полную дезинфекцию — это обязательный этап, который помогает держать санитарные стандарты на высоком уровне. Цель — не только освежить облик отделений, но и гарантировать, что условия для приёма рожениц останутся максимально безопасными.

Как это скажется на работе роддомов

На время ремонта и дезинфекции приём пациентов временно приостановят. Это вынужденная, но необходимая мера: одновременное лечение и масштабные профилактические работы несовместимы. Все сроки заранее спланированы, чтобы минимизировать неудобства.

Профилактические работы — это забота о безопасности: после них роддома возвращаются к работе с обновлённой инфраструктурой и подтверждённым уровнем санитарной защиты.

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