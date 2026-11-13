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Семь самых вкусных сортов картошки — крупные и рассыпчатые: для пюре, жарки и драников

Опубликовано: 13 ноября 2026 18:08
 Проверено редакцией
Семь самых вкусных сортов картошки — крупные и рассыпчатые: для пюре, жарки и драников
Семь самых вкусных сортов картошки — крупные и рассыпчатые: для пюре, жарки и драников
Городовой ру
Картошка кажется простым продуктом, но от сорта зависит всё: пюре получится воздушным или клейким, драники — хрустящими или расползающимися, а жареная картошка — золотистой или бледной.

Агроном Ксения Давыдова специально для читателей "Городового" рассказала, какие сорта дают крупные клубни и рассыпчатую мякоть, и для каких блюд они подходят лучше всего.

Для пюре: рассыпчатые и крахмалистые

Пюре требует сортов с высоким содержанием крахмала — мякоть у них рыхлая, легко разминается и впитывает молоко с маслом.

  • Голубизна — старый проверенный сорт с крупными клубнями и белой рассыпчатой мякотью. Идеален для пюре и запекания, хорошо хранится.
  • Синеглазка — клубни с синеватыми глазками, крахмалистые и очень вкусные. Пюре из нее получается нежным, а сами клубни отлично развариваются.
  • Чугунка — сорт с высокой крахмалистостью, который дает плотное, но рассыпчатое пюре. Подходит и для драников, так как мякоть хорошо трется.

Для жарки: плотные и золотистые

Для жарки нужны сорта с умеренным крахмалом — ломтики держат форму и покрываются румяной корочкой.

  • Ривьера — ранний сорт с крупными клубнями и желтой мякотью. Жарится быстро, остается плотным внутри и хрустит снаружи.
  • Королева Анна — продолговатые клубни с тонкой кожурой и нежной мякотью. Отлично подходит для жарки и запекания дольками.

Для драников: сочные и крахмалистые

Драники любят сорта, которые дают много сока и крахмала — оладьи получаются хрустящими и не разваливаются.

  • Беллароза — крупные клубни с желтой мякотью, которая хорошо трется и держит форму. Драники из нее получаются золотистыми и плотными.
  • Сантэ — универсальный сорт с высокой урожайностью и крупными клубнями. Хорош и для драников, и для жарки, и для пюре.

Как выбрать картошку в магазине

Обращайте внимание на кожуру: у рассыпчатых сортов она обычно гладкая, а глазки расположены неглубоко. Клубни должны быть твердыми, без ростков и зеленых пятен. Для пюре берите крупные экземпляры, для драников — средние, чтобы удобнее было тереть.

Вывод

Для пюре выбирайте Голубизну, Синеглазку и Чугунку, для жарки — Ривьеру и Королеву Анну, для драников — Белларозу и Сантэ. Учитывайте назначение блюда, и картошка всегда будет радовать вкусом.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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