Меховые шубы уже лет 10, как «бабушкин» колхоз: 3 модные замены на зиму 2026/27 – в таком не стыдно выйти в город

Покупка дорогой норковой шубы не сделает образ дорогим. Есть вероятность, что эта вещь будет позже пылиться в шкафу в ожидании подходящего повода для примерки. Для зимнего гардероба такая дорогая вещь уже давно не нужна.
Если у вас уже есть шуба, то не стоит от нее избавляться. Но выбирать новую точно не следует. Есть и более интересные варианты верхней одежды.
Пальто, имеющее хорошую посадку
При выборе пальто нужно смотреть не на стоимость, а на плотность ткани, четкое плечо и подходящую длину. Такой совет дает British Vogue.
Если выбрать шоколадное или графитовое пальто, то получится подружить его с любой обувью. Для морозов также можно подобрать пальто, ведь есть утепленные модели.
Матовый пуховик
Раньше модницы стремились к покупке блестящих пуховиков, но теперь стоит отдавать предпочтение матовой ткани с минимальным количеством фурнитуры. Цвет лучше выбирать глубокий. Такой пуховик отлично будет смотреться с шарфом однотонного оттенка.
Шуба из искусственного меха
Тем, кто желает все-таки видеть пушистую фактуру, следует выбрать шубу из искусственного меха. Who What Wear считает такой мех одной из главных тенденций сезона. Ворс должен быть качественным, а швы аккуратными, сообщает "Киноафиша".
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова не представляет своей жизни без пальто. Эта верхняя одежда идеально подходит под многие образы, не требует сложного ухода, а также стильно смотрится из года в год. Лучше выбирать качественное пальто, ведь дешевые варианты быстро покрываются катышками, из-за чего спустя пару сезонов придется подыскивать что-то новое.
Фото: Сгенерировано ИИ
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