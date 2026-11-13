Дизайнер рассказала о главных трендах в украшении елки к Новому году

Как нарядить елку в этом сезоне

Новогодняя ёлка в этом году обещает быть не просто яркой, а по-настоящему атмосферной. Дизайнеры делают ставку на уют, фактуры и отсылки к традициям — и предлагают уйти от привычной мишуры.

Арт‑директор Romaniuk Design Нина Романюк рассказала, какие приёмы помогут сделать главный символ праздника стильным и запоминающимся.

Палитра сезона: не только красный и золотой

В моде глубокие, «вкусные» оттенки, которые добавляют ёлке благородства:

винные и бордовые тона — отлично смотрятся в виде бархатных лент и шаров;

хвойный зелёный и шоколадный с медной примесью — создают тёплую, природную основу;

приглушённое золото и дымчато‑голубой — работают как спокойные акценты.

Тренды в декоре: история и фактура

На ветках снова уместны съедобные детали вроде печенья на ленточке — это отсылка к старым традициям, когда ёлку украшали яблоками, орехами и конфетами. Хорошо вписываются семейные стеклянные игрушки, деревянные фигурки, бумажные звёзды и пряники, сделанные вместе с детьми: такой декор не только украшает, но и собирает тёплые воспоминания.

Эффект «морозной ёлки»: как его добиться

Чтобы создать ощущение инея, подойдут матовое серебро, прозрачные шары и стекло с морозным эффектом. Главное — не перегружать ветки: украшения стоит развешивать свободно, чтобы каждая деталь была заметна и не сливалась в одно цветное пятно.

Совет: как собрать гармоничный образ

Начните с палитры — выберите 3–4 основных оттенка и придерживайтесь их: так ёлка будет выглядеть собранной, а не пёстрой. Сочетайте старое и новое: винтажные игрушки рядом с современными шарами смотрятся особенно уютно. И не бойтесь оставить на ветках «воздух» — лёгкая небрежность сейчас в тренде.

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