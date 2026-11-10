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Ноябрь — время сеять помидоры в теплице: 5 сортов для зимнего посева, которые дают обильный урожай на будущий год

Опубликовано: 10 ноября 2026 13:08
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ноябрь — время сеять помидоры в теплице: 5 сортов для зимнего посева, которые дают обильный урожай на будущий год
фото Global Look Press
Какие сорта взять и как не погубить семена до весны

Ноябрь уже приносит ощутимый холод, а некоторые огородники не прячут пакетики с семенами — они готовят теплицу к подзимнему посеву. Большинство дачников давно закрыли сезон, но есть способ заранее заложить основу для крепкой рассады.

Это не замена привычной рассаде, а любопытный эксперимент — и у него есть свои правила.

Какие томаты подойдут для ноябрьского посева

Для подзимнего посева выбирают сорта, способные плодоносить в прохладном лете и созревать быстро. Хорошо себя показывают такие варианты:

  1. Демидов — невысокий (60–65 см), с мясистыми розовыми плодами по 100–150 г; любит равномерный полив.
  2. Санька — компактный (40–60 см), ранний, с плодами 70–100 г; не требует сложной формировки.
  3. Челнок — аккуратный куст с вытянутыми плотными томатами по 50–80 г; хорош для консервации.
  4. Субарктик — компактный сорт (40–50 см) для короткого лета; плоды небольшие, округлые.
  5. Полярный — практичный низкорослый вариант с ранним созреванием; идеален для ограниченного пространства.

Как сеять, чтобы семена не проснулись раньше времени

Главное правило — не обращаться с семенами, как весной. Никаких замачиваний, тёплой воды и плотного укрытия. Сеять нужно в остывшую землю, когда устойчивого тепла уже не предвидится. Семена раскладывают сухими, засыпают сухой землёй слоем примерно в сантиметр и ставят метки.

Важно не создавать «парниковый эффект»: лишняя сырость и оттепели могут спровоцировать преждевременные всходы, а затем — гибель от мороза.

Практические советы для успешного эксперимента

  • не ставьте на эксперимент весь запас семян — оставьте часть для обычной весенней рассады;
  • готовьте грядку с рыхлым грунтом и хорошим водоотведением — застой влаги губителен;
  • весной аккуратно проверяйте всходы и защищайте их от ночных холодов дополнительным укрытием;
  • не судите об успехе по высоте первых ростков — главный результат покажет итоговый урожай.

Так получится провести эксперимент без риска остаться без помидоров и заодно узнать, какой способ даёт лучший результат именно на вашем участке.

Ранее «Городовой» рассказывал, как защитить деревья от солнца и грызунов.

Автор:
Анастасия Чувакова
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