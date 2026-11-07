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Подвох в «черной пятнице»: как не потерять деньги, гоняясь за скидками

Опубликовано: 7 ноября 2026 19:28
 Проверено редакцией
Городовой ру
Подвох в «черной пятнице»: как не потерять деньги, гоняясь за скидками
фото Global Look Press
Как не попасться на уловки мошенников в распродажу

Ноябрьские распродажи — золотое время для выгодных покупок, но и для мошенников тоже: они маскируются под магазины, службы доставки и программы лояльности.

Спешка и обилие предложений мешают замечать тревожные сигналы — а именно на это и рассчитывают злоумышленники.

Главные ловушки сезона

Чаще всего обман строится на срочности и узнаваемом оформлении. Популярные схемы:

  • фальшивые сайты и платёжные страницы, почти неотличимые от настоящих;
  • сообщения о «сбое платежа» или «доплате за доставку» со ссылками на поддельные формы;
  • «выгодные» приложения и файлы для получения скидок — на деле это вредоносное ПО;
  • продажа украденных QR‑кодов и бонусов;
  • «персональные акции» с просьбой назвать код из СМС или данные карты.

Почему в распродажу опасность выше

Из‑за множества заказов покупатель хуже отслеживает подозрительные письма, а сезонные предложения кажутся привычными — и вызывают меньше сомнений.

Мошенники используют данные из утечек, поэтому даже упоминание реального заказа не гарантирует, что пишет настоящий продавец, сообщает источник.

Практический совет

Не переходите по ссылкам из писем и чатов — открывайте магазины вручную. Проверяйте адрес сайта: опечатки в домене — признак подделки. Не устанавливайте файлы ради скидок и не передавайте коды и пароли посторонним. Для онлайн‑покупок используйте отдельную карту с ограниченным лимитом.

Если уже передали данные мошенникам — сразу заблокируйте карту и обратитесь в банк, при проблемах с бонусным аккаунтом — смените пароль и свяжитесь с поддержкой. Так получится спокойно выбирать выгодные предложения и не рисковать деньгами.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему малые и районные торговые центры Петербурга теряют покупателей.

Автор:
Анастасия Чувакова
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