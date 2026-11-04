Хватит дарить носки и шампунь: 10 идей подарков на Новый год 2027 для близких — на любой бюджет

Какие варианты уместно рассмотреть в разных ценовых сегментах

До Нового года остаётся всё меньше времени, и вопрос «что подарить?» начинает звучать всё чаще. Хорошая новость: чтобы порадовать близкого, не обязательно тратить много денег — куда важнее попасть в интересы человека и показать, что вы его знаете.

Что выбрать в зависимости от бюджета

Даже небольшая вещь способна стать приятным знаком внимания, если она уместна и продумана. В год Огненной Козы особенно уместны уютные подарки из натуральных материалов — дерева, керамики, текстиля, — но ориентироваться лучше не на символику, а на вкусы получателя.

Варианты по ценовым сегментам:

до 500 рублей: ароматическая свеча или саше, мини-растение, стильная кружка по интересам, компактный ночник, набор чая или мёда, увлажняющий крем для рук;

500–1000 рублей: термокружка, мягкий плед, настольная игра или книга, органайзер для украшений, набор для выращивания микрозелени, массажёр для головы;

от 1000 рублей и выше: портативная колонка, качественный термос, электрическая мельница для специй, проектор звёздного неба, красивый набор посуды, сертификат на мастер‑класс, экскурсию или спа‑процедуру.

Как не ошибиться с подарком

Главный секрет удачного презента — не гадать, а опираться на реальные привычки и увлечения человека. Если сомневаетесь, лучше выбрать что‑то нейтральное и полезное, чем рисковать с вещами, которые могут не пригодиться.

Практический совет

Перед тем как идти в магазин, вспомните пару деталей из жизни человека: что он пьёт по утрам, какую музыку слушает, любит ли готовить, чем увлекается в свободное время — эти мелочи подскажут верный вариант.

Избегайте спорных категорий вроде косметики с яркими ароматами или «декора ради декора», если не уверены во вкусе получателя. Если совсем сложно определиться, берите универсальный набор: качественный чай или кофе, сладости, уютный аксессуар для дома либо подарочный сертификат — так человек сам выберет то, что ему по душе.

И помните: самый ценный подарок — тот, который не будет пылиться на полке, а найдёт своё место в повседневной жизни.

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