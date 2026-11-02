4 самых невкусных сорта картофеля — даже готовить не хочется: на вкус — пластик, а пюре получается всегда с комочками

Картофель по праву считают вторым хлебом на любом участке. Однако не каждый сорт способен порадовать богатым урожаем и отличным вкусом.

Некоторые разновидности быстро вырождаются, дают мелкие клубни и разочаровывают в готовке. Ниже — перечень сортов, которые дачники часто относят к неудачным, и критерии выбора достойного посадочного материала.

Изучите сорта с плотной мякотью

Сорт Королева Анна дает клубни массой до 140 г с желтой кожурой и мякотью. При варке картофель не разваривается, урожайность заметно ниже многих конкурентов. Гала отличается лежкостью, транспортабельностью и красивым внешним видом. Однако в готовом виде клубни остаются плотными и невкусными. Невский стабильно плодоносит без обновления семян, но считается кормовым: варите его часами — каши не получите. Картофель Аризона формирует овальные клубни весом 100–150 г с желтой кожурой и светлой мякотью. С куста накапывайте по 12–14 штук. При варке плоды не развариваются и не тают во рту. Пюре приходится толочь тщательно, но комочки все равно остаются. Вкус имеет не очень приятный привкус.

Выбирайте сорт по важным критериям

Ориентируйтесь на ключевые характеристики при покупке семян. Хороший картофель в готовом виде должен быть рассыпчатым или таять во рту. Ищите сорта без посторонних привкусов и с мякотью без сероватого оттенка. Отдавайте предпочтение лежким разновидностям с высокой урожайностью. Такой подход гарантирует отменный результат на столе и в погребе.