Ноябрьский Питер - готовимся к −17°C: холод стоит того - атмосфера, фото и пустые залы музеев

Стоит ли ехать в Санкт-Петербург в ноябре? Суровая погода, но шикарные виды.

Если вы собираетесь в Санкт-Петербург в конце осени, не спешите верить тем, кто говорит, что дляя туристов наступил «не сезон». Да, погода в ноябре действительно суровая, но город в этот месяц раскрывается по-новому: музеи и театры работают в полную силу, туристов меньше, а цены приятно радуют.

Какая погода будет в ноябре

Ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала ТАСС, что ночью при похолоданиях температура может опускаться до минус 12–17 градусов. Днем в такие периоды столбик термометра покажет минус 5–10.

В целом ноябрь в городе держится в диапазоне от минус 1 до минус 6 ночью, а днем — около нуля. При этом температурный фон ожидается немного выше климатической нормы. Так что сильных морозов не бойтесь, но теплые вещи берите обязательно.

Свет вместо солнца

Первого ноября солнце садится около 16:55, тридцатого — уже около 16:00. Светлого времени остается всего 6 часов 45 минут. Однако тьма в Петербурге становится его второй версией.

Подсвеченные Дворцовая, Исаакий и Невский, которых летом ждут до полуночи, в ноябре включаются к пяти вечера. Фотографы этот месяц любят отдельно: мокрый гранит с отражениями и туманы, в которых купол Исаакия растворяется целиком.

Советы туристам

Ноябрь — отличное время для поездки, если вы готовы к переменчивой погоде. Да, ночью может быть прохладно, а днем — около нуля. Но именно сейчас вы увидите Питер без толп и по разумным ценам.

Планируйте прогулки на светлое время суток, а вечером отправляйтесь в музеи или театры. И не забудьте зонт!

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