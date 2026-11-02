Половина страны окажется в зоне резких перепадов температуры.

Осень 2026 года удивляет россиян погодой, и ноябрь не станет исключением. В этом месяце в одних регионах яркое солнце будет радовать дольше обычного, а в других морозы могут прийти раньше срока.

Где температура отклонится от нормы

Согласно прогнозу Гидрометцентра на отопительный сезон 2026–2027, заметно теплее климатической нормы окажется север страны. Речь идет о северных районах Северо-Западного и Уральского округов, севере Красноярского края и Дальнего Востока.

А вот в Южном и Приволжском округах, на юге и востоке Центральной России температура может оказаться ниже прошлогодней. Синоптики сравнивают показатели с ноябрем 2025 года, а не с многолетней нормой, так что аномальных морозов ждать не стоит.

Погода в Москве и Петербурге

В столице средняя температура месяца ожидается в пределах от −1 до +1 градуса при норме −0,5. Осадки достигнут 80–120% от обычных 52 мм. В Петербурге прогнозируют от 0 до +1 градуса при норме +0,9, а осадки составят 80–120% от 56 мм.

Близкие к норме значения не отменяют кратковременных морозов, дождей со снегом и оттепелей. Погода в течение месяца будет заметно меняться.

Когда ждать снега и что говорят приметы

Первый снегопад еще не означает приход зимы. По оценке специалиста «Фобоса» Евгения Тишковца, устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль произойдет не раньше второй половины ноября, а постоянный снежный покров сформируется лишь в декабре. На севере и востоке страны морозы придут значительно раньше.

Народные приметы советуют обратить внимание на несколько дат:

4 ноября (День Казанской иконы Божией Матери): дождь и ненастье предвещают скорый приход зимы;

8 ноября (Дмитриев день): снег на земле — к поздней весне, оттепель — к теплой зиме;

12 ноября: массовое появление синиц возле домов говорит о приближении холодов;

22 ноября (Матрена Зимняя): считается, что к этой дате зима окончательно вступает в права.

Ясная погода в ноябре предвещает скорое похолодание, а комары — мягкую зиму.

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