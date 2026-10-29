Январские морозы скуют Россию раньше срока: синоптики назвали точные даты

Погода в этом году явно решила не придерживаться привычного расписания. Синоптики бьют тревогу: мощный антициклон уже выстраивает прямой путь для ледяных воздушных масс.
Вместо плавного перехода к зиме средняя полоса столкнется с настоящим январским холодом уже в ноябре — и к этому стоит подготовиться заранее.
Что стоит за резким похолоданием
Виновник внезапного температурного провала — перестройка высотных воздушных потоков. Океаническое тепло больше не добирается до наших широт, зато арктический воздух свободно устремляется на юг.
В итоге ночные температуры рухнут до −12…−18 градусов, а в низинах и вовсе до −20. Днем теплее не станет: максимум −7…−10 градусов при высокой влажности и сильном северном ветре.
Пик холодной волны придется на 10–14 ноября, после чего ненадолго станет чуть спокойнее. Но расслабляться рано: из‑за скачка давления и промерзания грунта на 5–10 сантиметров на дорогах быстро образуется опасная ледяная корка.
Кому и как подстраховаться
Резкие перепады погоды — испытание и для техники, и для здоровья, и для хозяйства. Вот что лучше сделать прямо сейчас:
- проверить исправность отопительных приборов и утеплить окна — теплопотери возрастут;
- людям с сердечно‑сосудистыми и респираторными проблемами — по возможности не выходить на улицу в пиковые дни;
- автомобилистам — быть предельно внимательными на трассах из‑за «черного льда»;
- сельхозпроизводителям — защитить незакрытые культуры и проверить трубы: риск промерзания очень высок.
Такой резкий климатический поворот лишний раз напоминает: в современной погоде лучше не полагаться на привычные сроки, а держать руку на пульсе.
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