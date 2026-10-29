Петербург обогнал Москву: куда поедут на Новый год россияне

До новогодних праздников ещё есть время, но россияне уже вовсю разбирают отели.

В этом сезоне случилась неожиданная перестановка: Москва уступила первое место по популярности. Главным новогодним магнитом страны стал Санкт-Петербург, сообщает "ДП" со ссылкой на исследования ЮMoney и "Отелло".

Северная столица — новый фаворит

В прошлые годы туристы чаще всего выбирали Москву. Теперь ситуация изменилась. На Петербург приходится 16% всех ранних бронирований отелей по стране. Интерес к городу вырос сразу на 67%.

Секрет прост: зимой Петербург превращается в настоящую сказку. Сюда едут за атмосферой:

погулять по украшенному Невскому проспекту;

покататься на коньках в «Севкабель Порту» или на Новой Голландии с видом на воду;

спрятаться от сырой погоды в уютных кофейнях или музеях.

В среднем в городе на Неве туристы останавливаются на три ночи.

Горы, соседи и тёплые края

Кроме Петербурга и Москвы, в топ популярных направлений вошли Сириус, Казань и посёлок Эстосадок в Красной Поляне. Причём интерес к Эстосадку подскочил сразу на 86% — лыжники и сноубордисты готовят снаряжение заранее.

На горнолыжных курортах и в Сочи люди отдыхают дольше всего — в среднем по 4–5 дней. А вот в Вологду и Нижний Новгород чаще заезжают на короткие туры выходного дня: всего на две ночи.

Среди зарубежных стран лидируют:

Таиланд — главный выбор тех, кто соскучился по жаркому солнцу и морю.

— главный выбор тех, кто соскучился по жаркому солнцу и морю. Беларусь и Абхазия — доступные и понятные варианты без языкового барьера.

— доступные и понятные варианты без языкового барьера. ОАЭ, Турция, Узбекистан и Италия — для экскурсий, шопинга и смены обстановки.

Зиму планируют строже, чем лето

Интересный факт: новогодний отдых россияне планируют куда предусмотрительнее, чем летний отпуск. Жильё на зиму бронируют за месяц и раньше почти в два раза чаще, чем летом.

Причина банальна — дефицит мест и цены. На Новый год стоимость номеров в загородных отелях подскакивает примерно в 1,5 раза по сравнению с летом.

Те, кто бронирует коттеджи и базы отдыха в октябре-ноябре, хотят не просто крышу над головой. Люди сразу берут пакетные предложения: с банкетом, спа-зоной и праздничной программой.

При этом кошелёк остаётся решающим фактором. Почти 60% опрошенных признались: направление поездки они выбирают строго по бюджету. Климат и безопасность тоже важны, но стоят на втором месте.

А как же оливье и телевизор?

Несмотря на туристический ажиотаж, большинство россиян останутся дома.

74% опрошенных планируют встретить бой курантов в кругу семьи.

Около 60% вообще не собираются выезжать из квартиры.

Реальные путешествия запланировали только около 22% граждан (половина из них поедет по России, остальные — за рубеж).

Совет для тех, кто ещё думает

Если вы хотите уехать на каникулы, тянуть больше нельзя. В отелях действует динамическое ценообразование: чем меньше свободных мест, тем выше ценник.

Билеты на поезда на праздничные даты разбирают буквально за первые утренние минуты после старта продаж. Если отложить бронирование на декабрь, придётся либо сильно переплатить, либо провести все каникулы дома с салатами.

Ранее «Городовой» рассказывал, как сэкономить на новогоднем отдыхе.