Погода в Петербурге обогнала климатическую норму: синоптики обещают южный ветер и тепло вопреки тучам

Золотая осень в Северной столице продолжается, хотя солнце всё реже радует горожан.

Сегодня Петербург накрыло плотным одеялом из облаков, поэтому дневного тепла ждать не приходится.

Что на улице прямо сейчас

Погоду в Петербурге сейчас диктует далёкий циклон, который кружит над севером Скандинавии. До нас дотянулся лишь его край.

Небо затянуто, но иногда сквозь тучи всё же пробьются лучи солнца. Местами покапает небольшой дождь, так что зонт лучше держать под рукой, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе воздух прогреется до +8…+10°.

В Ленинградской области будет чуть теплее — от +7 до +12°.

Ветер дует с юга, слабый — всего 2–7 м/с. Пронизывающего холода не будет.

Барометры сегодня показывают 767 мм ртутного столба. Для Петербурга норма — это примерно 760 мм.

Давление сейчас медленно снижается, но оно всё ещё повышено.

Прогноз на пятницу: сыро и стабильно

К концу рабочей недели погода почти не изменится. В пятницу временами снова пройдут дожди.

Температура останется на удивление комфортной для конца октября. Ночью термометры покажут +5…+7°, а днём — те же привычные +8…+10°. Настоящие заморозки город пока обходят стороной.

Истории погоды: от аномальной жары до трескучего мороза

Климатическая норма для конца октября в Петербурге — всего +3,9°. Так что нынешние +10° — это настоящий подарок природы. Бывали годы, когда этот день преподносил куда более жесткие сюрпризы:

Жара: В 2014 году воздух 29 октября прогрелся до рекордных +13,6°. Это было похоже скорее на начало сентября.

В 2014 году воздух 29 октября прогрелся до рекордных +13,6°. Это было похоже скорее на начало сентября. Лютый мороз: Самым суровым выдался 1920 год. Столбики термометров рухнули до -12,9°. Это абсолютный рекорд холода не просто для этого дня, а для всего октября за всю историю наблюдений.

Самым суровым выдался 1920 год. Столбики термометров рухнули до -12,9°. Это абсолютный рекорд холода не просто для этого дня, а для всего октября за всю историю наблюдений. Потоп: Больше всего воды вылилось с неба в 1981 году. Тогда за одни сутки выпало сразу 22 мм осадков — треть месячной нормы.

В прошлом году минимум составил +6,2°, максимальная температура достигла +7,7°, за сутки выпало 0,1 мм осадков в виде дождя.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербургу не хватило всего пары градусов до векового рекорда.