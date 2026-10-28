Дышим в спину 1929 году: Петербургу не хватило всего пары градусов до векового рекорда

В Северную столицу тепло, и погода больше напоминает начало осени.

Сегодня в городе сухо и относительно солнечно. Небо затянет облаками лишь частично, а дождей не ожидается вовсе.

Воздух в Петербурге прогреется до комфортных +11…+13°, по области будет от +8 до +13°. Ветер южный, легкий — от 3 до 8 метров в секунду, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Для конца октября это очень высокие показатели. Обычно в эти дни на улице не больше +4°.

Давление зашкаливает: совет метеозависимым

Причина такой приятной аномалии — гребень антициклона, который пришел к нам с юго-востока. Он разогнал тучи и принес теплые воздушные массы.

Но есть и обратная сторона медали. Вместе с теплом пришло высокое атмосферное давление — 770 мм ртутного столба. Для равнинного Петербурга норма составляет около 760 мм.

Прогноз на четверг

В четверг теплая пауза продолжится. Ночью температура опустится до +3…+5°, а днем столбики термометров снова покажут отличные +9…+11°.

Днем зонт можно смело оставлять дома — осадки не планируются. Небольшой дождь вероятен лишь поздним вечером, ближе к ночи.

А как бывало раньше?

Текущая погода очень близка к историческим максимумам.

Абсолютный температурный рекорд для 28 октября держится уже почти сотню лет. В 1929 году воздух в этот день прогрелся до фантастических +14,1°. Так что сегодня мы буквально дышим в спину вековому рекорду.

А вот ровно за восемь лет до того рекорда, в 1921 году, в городе уже трещали настоящие зимние морозы — термометры показывали почти -10°.

В прошлом году были отмечены следы осадков в виде дождя, а минимум температур составил +5,2°, максимальная достигла +8,2°.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в конце октября в городе зацвела сирень.