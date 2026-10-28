Синоптики назвали точный прогноз погоды на зиму 2026–2027 в России

Чего ждать от погоды зимой

Зима — время сюрпризов, и прогноз на 2026–2027 годы подтверждает: скучать не придётся. Синоптики обещают не экстремальную, но очень переменчивую погоду — с частыми скачками температур и чередованием оттепелей с морозами.

Такая нестабильность требует чуть больше внимания к планам и экипировке: лучше держать руку на пульсе и быть готовым к разным сценариям.

Что говорят синоптики

Декабрь обещает быть «мягким» на западе и в центре: из‑за атлантических воздушных масс нередко будет около нуля, возможны мокрый снег и дождь.

Январь, наоборот, добавит морозного характера — в центре температура может опускаться ниже −15…−20 °C, а в Сибири и на Дальнем Востоке местами до −35…−40 °C.

Февраль станет переходным: частые циклоны принесут осадки и колебания температур, в европейской части вероятны оттепели до +2…+4 °C — правда, с возвратами холода.

Где возможны аномалии

Синоптики предупреждают о риске сильных снегопадов, метелей и гололёда — особенно там, где тёплые и холодные воздушные массы сталкиваются. В прибрежных районах северных морей возможны штормовые ветра, а на юге — резкие перепады и внезапные заморозки после оттепелей.

Такие явления могут влиять на транспорт и коммунальные службы, поэтому лучше заранее учитывать вероятность сбоев.

Не стоит рассчитывать на «типовую» зиму: сезон обещает быть неоднородным, без рекордов, но с заметными колебаниями. Регулярное отслеживание прогнозов, простая подготовка вещей и осторожность в периоды резких изменений погоды помогут пройти холодный сезон спокойно и без лишних стрессов.

Читайте также:

Синоптик рассказал о долгосрочном прогнозе: дефицит дождей и избыток тепла

Синоптики обновили прогноз: каким будет декабрь и Новый год

Что готовит зима: синоптики дали новый прогноз — к чему готовиться россиянам