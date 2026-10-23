Что готовит зима: синоптики дали новый прогноз — к чему готовиться россиянам

Станет ли зима теплее обычного, и стоит ли ждать нескончаемых метелей

Зима в России редко бывает предсказуемой — каждый год она преподносит свои сюрпризы. То завалит снегом по самые крыши, то вдруг ударит мороз, а то и вовсе нагрянет оттепель посреди декабря.

Прогноз на зиму 2026–2027 годов не исключение: синоптики обещают не столько экстремальные холода, сколько резкие перепады и капризы погоды — к этому точно стоит подготовиться.

Чего ждать от декабря?

В европейской части страны декабрь будет чуть теплее обычного, но без сюрпризов не обойдётся: частые снегопады и метели станут привычным делом. Температуры будут держаться в диапазоне от −5 до −15 градусов, а временами могут опускаться до −20.

Из-за влажности и ветра холод будет ощущаться сильнее — будто градусник врёт на несколько делений вниз, отмечает источник.

Январь: самый суровый месяц

Январь обещает стать самым холодным: в центре России возможны морозы до −25 градусов. При этом снегопады прогнозируют частые, так что снежный покров может оказаться рекордным. Коммунальщикам придётся нелегко, а жителям стоит быть готовыми к задержкам транспорта и скользким тротуарам.

Февраль: качели от мороза к оттепели

Февраль будет особенно коварным: в начале месяца возможны сильные морозы, а ближе к концу — внезапные оттепели и дожди. В отдельных регионах это грозит гололёдом, который опасен и для пешеходов, и для водителей.

Зима 2026–2027 годов обещает быть нестабильной: резкие перепады температур и неожиданные осадки могут застать врасплох.

Лучший способ избежать неприятностей — заранее продумать план действий и быть готовым к разным сценариям. Не стоит полагаться только на прогноз: погода любит менять планы в последний момент.

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