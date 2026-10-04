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Синоптик рассказал о долгосрочном прогнозе: дефицит дождей и избыток тепла

Опубликовано: 4 октября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптик рассказал о долгосрочном прогнозе: дефицит дождей и избыток тепла
фото Global Look Press
Будет ли теплым октябрь в Центральной России

Октябрь в Центральной России не торопится становиться по-настоящему осенним. Синоптики обещают, что месяц сохранит комфортную погоду сентября — без привычной сырости и бесконечной слякоти.

Температура окажется выше нормы минимум на 2–3 градуса, так что золотая осень ещё успеет порадовать жителей региона.

Чего ждать от осадков и температуры

По данным синоптиков, в первой половине октября погоду будет диктовать мощный антициклон — дождей почти не предвидится. Ожидается не больше 15 % от обычной месячной нормы осадков, из‑за чего дефицит влаги в почве станет ощутимым. При этом для прогулок условия будут почти идеальными.

Переход среднесуточной температуры ниже +8 градусов откладывается до второй половины месяца, поэтому отопление включат позже обычного. Первые снежинки возможны лишь к концу октября — и сразу растают.

Что учесть в быту и на дороге

  • не спешите убирать лёгкую одежду — тёплые дни ещё будут;
  • следите за поливом растений — из‑за нехватки осадков почва быстро пересыхает;
  • водителям можно не торопиться с заменой шин: устойчивый снежный покров появится только в декабре.

Тёплый и сухой октябрь даёт шанс подольше наслаждаться золотой осенью и отложить некоторые сезонные хлопоты. Но дефицит осадков — повод внимательнее отнестись к состоянию растений. Главное — не ориентироваться на календарную осень, а подстраиваться под реальную погоду.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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