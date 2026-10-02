Синоптик предупреждает: мороз до -11 и метели — в эти дни лучше не выходить из дома

По России прокатилась волна ночных заморозков — в отдельных регионах температура уже опускалась ниже нуля. Синоптики связывают похолодание с антициклоном с запада и циклоном из Казахстана: вместе они гонят холодные воздушные массы вглубь страны.
Такая погода — сигнал дачникам, водителям и всем, кто много бывает на улице: пора принимать меры.
Где ударят морозы и когда ждать снега
Сильнее всего похолодает на севере Пермского края, Урале, в Ненецком АО, Волго-Вятском районе и Башкирии: ночами температура опустится до −3…−7 °C, а 5–6 октября местами до −9…−11 °C.
Со 2 октября возможен снег на севере Прикамья, затем осадки сместятся южнее — затронут Свердловскую область, Татарстан, Удмуртию, Башкирию и Среднее Поволжье. В Москве местами уже фиксировали −0,9 °C; в Петербурге похолодание будет кратковременным, до 0 °C.
Что делать прямо сейчас: простые советы
- убрать из сада чувствительные культуры и укрыть многолетники — заморозки быстро портят ткани растений;
- слить воду из бочек, шлангов и системы полива — лёд разрывает ёмкости и трубы;
- проверить авто: убедиться, что аккумулятор в порядке, а омывающая жидкость рассчитана на мороз;
- держать под рукой прогноз: похолодание продлится до середины октября, а потом ненадолго потеплеет до +13…18 °C.
Вывод
Заморозки пришли раньше обычного, но продержатся не вечно: к 7–8 октября волна холода начнёт отступать, а позже даже вернётся кратковременное тепло. Главное — не пропустить первые ночные минусы и защитить самое уязвимое: растения, технику и коммуникации.
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