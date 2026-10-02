Без дождей, но с давлением: сухая погода в Петербурге обгоняет климатическую норму сразу на 4 градуса

В Северной столице антициклон, который создал идеальные условия для прогулок.

Октябрь в Петербурге часто встречает нас сыростью и серым небом. Но сейчас погода решила сделать жителям города настоящий подарок.

Небо без дождей и приятный плюс

Город оказался под защитой мощного антициклона. Он работает как огромный невидимый зонт — разгоняет тучи и не пускает дожди.

Днем воздух в Петербурге прогреется до комфортных +14…+16°. В Ленинградской области местами будет еще теплее — до +18°. Это сразу на 3–4 градуса выше обычной климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ветер дует с запада, он слабый и спокойный — от 3 до 8 метров в секунду. Так что можно смело планировать долгие пешие прогулки.

Планы на выходные: тепло задержится

Хорошие новости: в субботу погода не испортится. Дождей по-прежнему не предвидится.

Ночи уже становятся по-осеннему свежими — около +7…+9°, а вот днем снова ждем мягкие +14…+16°. Это идеальное время, чтобы выбраться в парки: Летний сад, Царское Село или Павловск сейчас на пике золотой осени.

Обратите внимание: барометры зашкаливают

Есть одна важная деталь — атмосферное давление. Сейчас оно составляет 774 мм рт. ст. Это значительно выше обычной нормы для Петербурга.

Врачи в такие дни советуют пить больше чистой воды, не перегружать себя тяжелой работой и чаще бывать на свежем воздухе.

А как бывало раньше? Немного истории

Обычно в начале октября среднесуточная температура в городе держится на уровне +9,2°. Но петербургская погода умеет удивлять:

Самый жаркий день: в 1974 году воздух раскалился до рекордных +20,9° .

в 1974 году воздух раскалился до рекордных . Самый холодный день: в 1894 году ударил настоящий мороз — термометры показали -1,7° .

в 1894 году ударил настоящий мороз — термометры показали . Самый мокрый день: в 1953 году город буквально залило — за сутки выпало 22 мм осадков.

В прошлом году: дождей тоже не было, минимум составил +3,7°, максимальная температура достигла +10,8°.

Ранее «Городовой» рассказывал, что МЧС предупреждает о тумане с видимостью всего 500 метров.